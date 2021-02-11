何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192

投資者憂慮債息高企或不利估值較高的科技股，新經濟股跌勢持續，騰訊（0700）上周五低位曾跌逾3%至670元以下，不過及後跟隨大市跌幅收窄，收市跌逾1%，但未能重返680元以上。700元關口或已形成阻力，支持下移至660元。

騰訊捱沽，吸引資金開好倉部署反彈，但近期開倉已轉趨審慎，主要考慮行使價約800元的較低行使價認購證，再利用500兌1的兌換比率，減低產品面值。看好可考慮騰訊認購證28139，行使價828.88元，2021年10月到期，實際槓桿約4.9倍。相反看淡可留意騰訊認沽證21192，行使價595.38元，2021年05月到期，實際槓桿約8.1倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]