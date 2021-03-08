陸振輝：大部分不快樂都是自找的

有婦女節、有青年節；但卻沒有男士節、老人節，會不會令一些追求絕對公平的人士感到憤憤不平呢？人生如果事事放不下，那實在太煩惱了。

放下，是一種智慧。人活在這個世上，會難過，會疲憊。但是大部分的不快樂，都是自找的，若能看淡，就不會傷感，若能放下，就不會艱難。放下，不是放棄，而是釋懷；放下，不是屈服，而是看淡；放下，不是懦弱，而是選擇；放下，不是無能，而是從容。

放下枷鎖 找回自我

放下，其實並不太難，只要想開一點、看淡一點、少記一點、多忘一點，就不會疲憊和抱怨，人就不會煩惱。思慮減少了，就能發現生活的美好，就能感受做人的樂趣，不會再被瑣事困擾。生活中能夠清除所有的鬱結，讓心靈平靜下來，就會活得自在、過得從容。不會再與人斤斤計較，不會再對事耿耿於懷，省下了精力和時間去做有意義的事，讓自己有機會跳出困惑、破除迷惘，讓自己有機會尋找真我，才是正確的人生態度。放下，並不是傻，而是醒悟；放下，並不是笨，而是超脫。能夠做到放下的人，都有一顆寬容的心，不爭不奪、不氣不恨，在知足中過着幸福生活，在安逸中享受的輕鬆人生！

祝各位退休者，不論在任何節日，都有一個正面的思維去享受節日的快樂。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]