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大行報告預測準確度大比併

【明報專訊】人稱「女股神」的方舟投資創辦人Cathie Wood近年備受散戶熱捧，但凡被她「加持」的股票都升勢凌厲。不過市場憂慮通脹，環球股市反覆向下，她的持股都回調不少。事實上，不少散戶在投資時，都會參考各大投資銀行的評級報告，是次比較多家大行在軟件服務板塊的報告，以了解其準確度及參考價值。

明報記者 黃清瑤

市場上不少投行都會對市值較大的股票進行分析並發表報告，評級主要為「買入」、「賣出」、「持有」等。一般而言，大行報告是對股票未來一年前景作預測，因此，目標價有可能在半年後才到價。不過，大行報告有時候會推測錯誤，或市場出現黑天鵝，推測準確度大減。是次以軟件服務股包括騰訊（0700）、美團（3690）、 阿里巴巴（9988）及金蝶國際（0268）的大行報告作比較，了解哪間投資銀行較能夠捕捉行業前景。

預測股票一年前景 目標價或半年才到價

以騰訊為例，自2012年以來，各大投行評級主要為買入或持有，亦對目標價多次提升。以2018年11月初為例，當時股價位於285元附近水平，當時多間大行都給予買入評級，當中德銀於11月15日發表報告指出將目標價由328元上調至337元，及野村將目標價由335元上調至340元，兩間公司看法為行業中較保守，而騰訊股價於2019年1月末已攀升至340元。

根據過往觀察，花旗及里昂對騰訊前景非常樂觀，當時目標價分別為420元及440元，惟股價僅於19年4月最高395.6後反覆向下，及後徘徊於320至370元水平。如果以一年計，大摩較為精準，2018年11月時已經將目標價由420元下調至370元。

至於美團點評方面，公司股價自2019年3月開始反覆向上，由當時50元水平，上升至上周五收報337元。當時，大和及瑞信目標價分別為40元及54元，大和報告指美團點評將跑輸大市，認為同業競爭會拖慢公司扭虧為盈的步伐。瑞信的看法亦過於保守，美團股價在瑞信發布評級的1個月內升到價。其他投資銀行，由2018年10月已預測股價可達介乎70元至80元水平，預測合理。

阿里巴巴於2019年11月26日在香港掛牌，當時招股價為188元，上市後公司股價走勢向上，不過旗下的螞蟻集團於去年11月來港上市失敗，以致股價變得非常波動。上周五收市報227元，若由上市持有到今，帳面僅獲利20%。儘管如此，各大投資銀行未有停止唱好，如近日大和及高盛對公司目標價高於350元，其他投行普通預期股價企穩318元，較上周五收市價有約40%的潛在升幅。這個情况與昔日各大行對騰訊看法相似，所有大行報告評級皆為買入，預期股價會一浪高於一浪。

至於金蝶國際股價由2019年3月至2020年3月徘徊於8至9元水平，及後才開始上升，至近期曾高見39元後始回落。當時各大投行的看法亦有很大分歧，當時，部分投行如瑞信建議沽出股票，預期目標價為8.7元，發表報告後兩個月內，股價由接近10月水平跌至8.7元，大約一年後才回升。其他投資銀行包括花旗及富瑞等過於樂觀，發表報告一年未到價。

綜合上述資料，建議投資者應多作比較，從4隻股票的大行報告可見，投行預測未必準確，甚至可能出現完全錯誤的情况，就如2019年大和看淡美團。一旦多家大行報告出現分歧，未必適合作為參考。

行業看法一致準確度高 否則不宜參考

若各大銀行看法相近及目標價不斷提高，該隻股票前景確實有可能跑贏大市，騰訊及美團就是一個好例子。目前阿里巴巴的股價正浮浮沉沉，但綜合各大行報告，可見市場仍看好股票前景。

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相關字詞﹕跑贏大市 瑞信 花旗 高盛

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