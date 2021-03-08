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2021年3月8日星期一
環球數據前瞻
澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
黃金商品較債券值博
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
汽車之家勿期望首掛大升
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
OneDegree推火險 低費率吸客
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
環球經濟數據
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
蔡金強：台獨的鬼話連篇
潘啓才：紫光違約 自食其果
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
大行報告預測準確度大比併
沈永年：內地放租 可指定租客類型
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
技術取勝：恒生處上升通道
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
王弼：中海油有機會報復式反彈
曾淵滄：是時候買避險股收息
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
陳永傑：買住宅可抗通脹
廖偉強：投資者寧買當頭起
布少明：3月樓市料成「大陽春」
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
LP10「海角之端」逾半單位享海景
維港滙效應 浪澄灣本月開齋
港人退休部署欠「行動」
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
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恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
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鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
環球經濟數據
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張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
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潘啓才：紫光違約 自食其果
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
大行報告預測準確度大比併
沈永年：內地放租 可指定租客類型
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趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
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陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
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李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
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摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
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湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
陳永傑：買住宅可抗通脹
廖偉強：投資者寧買當頭起
布少明：3月樓市料成「大陽春」
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
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維港滙效應 浪澄灣本月開齋
港人退休部署欠「行動」
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