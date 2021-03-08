經濟
鄺翠玲 CFPTM 理財信箱

鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理

【明報專訊】由於筆者並不是專業地產顧問，以下只能根據個別客人經驗分享置業收租的情况。

（1）與其尋找最好的一個區，倒不如選擇一個熟悉的區，若只是出租，客源質量和回報反而是最大考慮，屋苑的管理、維修等也是重要考慮；

（2）出租物業需付最少四成首期，若是和現居樓價一樣（800萬元），那首期和相關費用需358萬元，以現時按揭利率2.5厘及30年按揭計算，每月供款1.9萬元，每月最低入息要求4.54萬元。另購入現居丶申請按揭時，最低每月入息要求約3.5萬元，由於太太當年月薪只有2.7萬元，需要Johnny作擔保人。Johnny名義上也「負擔」了8000元入息要求，雖然扣減後，相信Johnny仍有空間去買上述物業，但日後實際審批情况無人能預知，最穩妥做法是既然太太現時已有足夠入息，可申請撤除擔保人，便會更有彈性；

（3）從風險管理角度看，加息暫時不是最大考慮，反而在疫情下經濟仍待復蘇，業主們是否有足夠彈藥面對（例如本身手頭上資金、租金收入較低、甚至是自己薪金是否穩定等等）更是重要議題；另外也應預留資金作大維修；最後若擔心出現租霸，可購買「租霸保險」，將經濟損失減低。

買租霸保險 助減經濟損失

Johnny理財作風穩健，更設有交稅儲備，是理想的做法，另外建議預留6個月的日常支出（約34萬元）作為安全網後，可將餘下的28萬元現金作投資及增值用途。

投資策略方面，以筆者微見，月供部分可較進取，利用平均成本法減低風險，若選取的投資項目是「反覆向上」型，更有捕捉低位入貨機會！但也需留意若是短期內需套現，那麼投資策略亦應較平穩，筆者建議Johnny多和投資顧問溝通，定期檢視情况調整方向。要將總流動資產由134萬元增至358萬元（不計算安全網儲備），需要多少時間呢？筆者建議制訂一個5年計劃：

（1）將每月盈餘中抽撥1.6萬元加入至月供部分（即共1.9萬元），輕微調高風險（如加入增長型項目），目標是平均年回報8%，5年累積期後，料可增至140萬元；

（2）5年其他盈餘留現金戶口，可累積至134萬元；

（3）現有100萬元投資資產、連同新加入的26萬元，繼續維持目標6%回報，5年後可滾存至約170萬元。

5年後總資產（不計現金儲備）共可累積至444萬元，預料可應付置業需求。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 CFPTM 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
黃金商品較債券值博
黃金商品較債券值博
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
汽車之家勿期望首掛大升
汽車之家勿期望首掛大升
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢
虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
OneDegree推火險 低費率吸客
OneDegree推火險 低費率吸客
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
蔡金強：台獨的鬼話連篇
蔡金強：台獨的鬼話連篇
潘啓才：紫光違約 自食其果
潘啓才：紫光違約 自食其果
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
大行報告預測準確度大比併
大行報告預測準確度大比併
沈永年：內地放租 可指定租客類型
沈永年：內地放租 可指定租客類型
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
王弼：中海油有機會報復式反彈
王弼：中海油有機會報復式反彈
曾淵滄：是時候買避險股收息
曾淵滄：是時候買避險股收息
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
陳永傑：買住宅可抗通脹
陳永傑：買住宅可抗通脹
廖偉強：投資者寧買當頭起
廖偉強：投資者寧買當頭起
布少明：3月樓市料成「大陽春」
布少明：3月樓市料成「大陽春」
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
LP10「海角之端」逾半單位享海景
LP10「海角之端」逾半單位享海景
維港滙效應 浪澄灣本月開齋
維港滙效應 浪澄灣本月開齋
港人退休部署欠「行動」
港人退休部署欠「行動」