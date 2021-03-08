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急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場

【明報專訊】雞蛋仔是香港最受歡迎的街頭小食之一，傳統人手製作方式限制了產能，難以出口到海外市場。有本地初創公司想出生產急凍雞蛋仔，透過自動化機器來提高產能，現時已經在本地連鎖店和百貨公司有售，更希望今年內打開出口市場。

明報記者 薛偉傑 攝影 蘇智鑫

香港街食有限公司創辦人曾廣正表示，他和太太都十分喜歡吃雞蛋仔，曾經在加拿大居住時，發覺當地要吃雞蛋仔不太方便，昂貴而味道遠不及香港。而且，急凍窩夫在歐美國家超市很普遍，認為亦可有急凍雞蛋仔。他們回港後，他在2017年開始研究急凍雞蛋仔，有幾個月在一家雞蛋仔店當兼職及研究食材和配方等，製作出滿意的產品，以多士爐、焗爐等重新加熱之後的口感和新鮮烤製的接近。

委生產力局研發 大增產能

2018年9月，公司開始在工廈單位內生產雞蛋仔，只能沿用小食店全人手製作方法，只是用到6個電烤爐和計時器。雖然人手製作方便隨時轉換口味，但所有工序都要靠人手，而且每個電烤爐要5分鐘才能完成一底雞蛋仔，每日製作數百底已是極限。因此，去年2月，公司委託生產力促進局代為研發一部自動化雞蛋仔生產機，去年11月底開始試用，今年1月初正式使用。現時八成產量的原味雞蛋仔都已改用這部機器生產，餘下兩成產量的其餘9款味道，仍使用人手製造。

生產力促進局智慧城市部總經理潘志健表示，他們花兩個月設計機器，4個月製造（由一家港資內地機器廠代工），再花兩個月微調，才製成這部自動化雞蛋仔生產機。

這部機器長度和闊度都是1.2米，高1.7米，內置9個高功率電烤爐，一次可以同時烤9底雞蛋仔，只需稍逾1分鐘即完成，每小時可以生產約100底。而且，由注入蛋漿、反轉、搖勻、控制溫度和時間，到開蓋和關蓋等工序都是自動。此外，若有需要，每個電烤爐的溫度控制、時間控制、左右搖擺的角度和速度，甚至落蛋漿位置和速度，都可以獨立調校；而金屬模具可隨時更換，方便生產商修改產品形狀或加上圖案等。

研裝餡料機 生產不同味道雞蛋仔

不過，暫時仍然需要以人手挑起每底雞蛋仔、剪邊和包裝。生產力局工程師正在構思，進一步提高自動化程度，例如研發切邊機、包裝機、製蛋漿機，以及在自動化雞蛋仔生產機內，加裝一部餡料機，用來生產其他味道的雞蛋仔，可能會參考彩色噴墨打印機設計，每個噴咀噴出一種餡料。

另外，生產力局對於保存方法也有建議，現時香港街食生產的雞蛋仔，經過降溫和密封包裝後，會以零下18度冷藏，保質期可以長達1年，但物流和儲存成本比較高。潘志健提議，可以考慮一下試用「高壓處理技術」（HPP）來殺菌，運作方式是在常溫之下，在密封容器內，以水作為介質，利用超高壓（300至600Mpa）對軟包裝食品加壓，以破壞微生物細胞膜，令食品內細菌死亡或失去活性，達到殺菌或抑制細菌生長效果。根據該局測試，不少已煮熟食品經過高壓技術處理後，在常溫下保質期可達21日。

[新經濟新天地]

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