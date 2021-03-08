糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣

從小記錄外快收入與消費支出

糖妹表示，讀書時期已有記帳習慣，背後動力來自記錄外快收入，「小時候由於零用錢有限，所以會為同學做功課以賺取外快，例如抄功課收費10元、做功課收費20元，並會記錄收入情况，相當有成就感！」正因如此，她踏入職場以後亦會儲起消費票據，並定期以紙筆記錄收入與支出。

自從使用電子記帳後，有助改善記帳習慣及大大提高準確度，「現在會改用錢家有道的『收支管家App』，每星期記錄消費開支，月底就會有一份完整的消費報告，非常有成功感，亦驅使我持續執行。」

定明確財務目標 上車無難度

事實上，不少港人理財方面愛理不理，糖妹認為是欠缺清晰財務目標以致沒有執行動力，「不少年輕人認為上車置業是遙不可及的事情，但其實市場上有些上車盤售價較廉宜，相信憑着持之以恆的儲蓄習慣再配合定期記帳，總有一天定必能買入自住單位。」因此，她建議年輕人應先了解樓市價格、置業成本開支。除此之外，亦要學習理財知識。錢家有道的網頁有許多基本理財知識，例如何謂債券、交易所掛牌買賣基金（ETF）等。她表示，年紀漸長發現身邊成熟的社會人士多會談及理財話題，因此這些金融知識是不可或缺。

明報記者