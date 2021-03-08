經濟
HD財經

虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢

【明報專訊】隨着比特幣（Bitcoin）價格近月連番破頂，行業巨頭如Tesla及Paypal等先後宣布將會接受虛幣支付，虛擬貨幣界多年來聲稱要「走進實體經濟」，或將有重大突破。然而，各地央行陸續研發具法律地位的數碼貨幣（Digital Currency），加上虛幣價格極為波動且欠缺保障，投資性質凌駕於支付用途，虛幣要走進實體經濟，似乎仍是「死局」。

明報記者 蔡穎霖

近年在「央行數字貨幣」方面最為雷厲風行的是中國，早已在北京、深圳、上海等城市試行。香港大學計算機科學系副教授區文浩指，數碼貨幣由國家央行發行，地位應等同於法定貨幣。隨著無現金社會逐步建立，加上電子錢包、虛幣等日益發展，央行擬跟隨大氣候設計國家數字貨幣政策。中國本來是虛擬貨幣最主要的市場，但現在，區文浩預料，央行數碼貨幣將成為大勢所趨。

投資性質凌駕支付 難作零售用途

相比Bitcoin等仍流於投資炒賣，各國央行的數字貨幣計劃都以實體經濟為研究場景，例如中國人行的數字人民幣，初期以向市民發放消費紅包以作試驗。而香港金管局正與泰國央行合作研究的數字貨幣項目，主要探討的是跨境支付應用。

虛擬貨幣價格的波動，亦限制其走進實體經濟的步伐。德勤中國資本市場南區領導合伙人呂志宏認為，虛幣的波動性較大，若用作支付方式時，所面對的風險相當高。故虛幣傾向定位成「可投資的資產類別」，適合投資大於零售用途。近期市場也有不少虛幣KOL（意見領袖），如Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及「女股神」Catherine Wood等，其舉手投足、或一句說話，都足以大幅影響價格走勢。

KOL一句說話 足以大幅影響價格走勢

例如Tesla早前透露購入Bitcoin，並宣布公司將接受Bitcoin付款，單是這項消息，已刺激Bitcoin價格單日升逾10%，而10%是美匯指數近一年多的高低波幅。

國際主要貨幣之中，澳元近半年升幅接近14%，英鎊升幅達11.3%，已算是波幅較大。但Bitcoin由去年初至今，曾經累跌逾3成，又曾經累升近7倍，價格的波動性遠超主要貨幣（見圖）。

雖然價格容易波動，但香港消費市場也有接受虛擬貨幣付款的商家，家居用品專門店實惠2019年宣布接受3款虛幣支付，本報就此查詢實行至今近一年半的情况，惟該公司未有透露有關實際使用數據。實惠行政總裁梁兆邦回應表示，隨著數字貨幣付款於外國逐漸普及，該公司認為數字貨幣於香港除了可作投資外，未來亦會成為支付方式的大趨勢。

另外，有小型網店對本報指，有意引入虛幣支付，但擔心虛幣交易及轉帳等礦工費用高昂，無論由買方或賣方負責，均影響自身利益及流通性，故傾向接受價格波動較小的穩定幣（StableCoins），或市佔較大的Bitcoin及以太坊（Ethereum）等，憧憬其升值能力。

其實消委會早於2014年已發文，指Bitcoin非通行貨幣，商戶或憧憬其升值能力而願意收取Bitcoin，投機因素多於實質的經濟考慮和得益。若市民購買Bitcoin作支付用途，價格急劇升降將不能保證其貨幣價值的穩定性。

保障遠不及法定貨幣

最近電視不斷宣傳「存保計劃」，每位存戶每間成員銀行的存款保障上限為50萬元，不受貨幣種類限制，但虛幣並不包括在內，與法定貨幣的保障仍大相逕庭。另外，虛幣的儲存方式主要分為「熱錢包」和「冷錢包」2種，當中「熱錢包」涉及線上交易，一切操作需經交易平台。區文浩對相關平台的安全性存疑，認為「不同於銀行，虛幣交易一旦出錯，就無得追、無仇報」。「冷錢包」則是將虛幣存放於硬體錢包，「命運掌握自己手上」，惟香港今年1月曾發生實體Bitcoin劫案，該投資者失去等值逾300萬元的Bitcoin。

說到底，虛幣應何去何從？呂志宏表示，虛幣的波動性較大，進入實體經濟風險高。因應現時有不同基金先後投資虛幣以優化資產，料虛幣將繼續成為市場其中一款產品，以作投資工具而非零售產品。

[HD財經]

相關字詞﹕實體經濟 數碼貨幣 虛擬貨幣

上 / 下一篇新聞

澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
黃金商品較債券值博
黃金商品較債券值博
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
汽車之家勿期望首掛大升
汽車之家勿期望首掛大升
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
OneDegree推火險 低費率吸客
OneDegree推火險 低費率吸客
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
蔡金強：台獨的鬼話連篇
蔡金強：台獨的鬼話連篇
潘啓才：紫光違約 自食其果
潘啓才：紫光違約 自食其果
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
大行報告預測準確度大比併
大行報告預測準確度大比併
沈永年：內地放租 可指定租客類型
沈永年：內地放租 可指定租客類型
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
王弼：中海油有機會報復式反彈
王弼：中海油有機會報復式反彈
曾淵滄：是時候買避險股收息
曾淵滄：是時候買避險股收息
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
陳永傑：買住宅可抗通脹
陳永傑：買住宅可抗通脹
廖偉強：投資者寧買當頭起
廖偉強：投資者寧買當頭起
布少明：3月樓市料成「大陽春」
布少明：3月樓市料成「大陽春」
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
LP10「海角之端」逾半單位享海景
LP10「海角之端」逾半單位享海景
維港滙效應 浪澄灣本月開齋
維港滙效應 浪澄灣本月開齋
港人退休部署欠「行動」
港人退休部署欠「行動」