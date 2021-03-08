虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢

明報記者 蔡穎霖

近年在「央行數字貨幣」方面最為雷厲風行的是中國，早已在北京、深圳、上海等城市試行。香港大學計算機科學系副教授區文浩指，數碼貨幣由國家央行發行，地位應等同於法定貨幣。隨著無現金社會逐步建立，加上電子錢包、虛幣等日益發展，央行擬跟隨大氣候設計國家數字貨幣政策。中國本來是虛擬貨幣最主要的市場，但現在，區文浩預料，央行數碼貨幣將成為大勢所趨。

投資性質凌駕支付 難作零售用途

相比Bitcoin等仍流於投資炒賣，各國央行的數字貨幣計劃都以實體經濟為研究場景，例如中國人行的數字人民幣，初期以向市民發放消費紅包以作試驗。而香港金管局正與泰國央行合作研究的數字貨幣項目，主要探討的是跨境支付應用。

虛擬貨幣價格的波動，亦限制其走進實體經濟的步伐。德勤中國資本市場南區領導合伙人呂志宏認為，虛幣的波動性較大，若用作支付方式時，所面對的風險相當高。故虛幣傾向定位成「可投資的資產類別」，適合投資大於零售用途。近期市場也有不少虛幣KOL（意見領袖），如Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及「女股神」Catherine Wood等，其舉手投足、或一句說話，都足以大幅影響價格走勢。

KOL一句說話 足以大幅影響價格走勢

例如Tesla早前透露購入Bitcoin，並宣布公司將接受Bitcoin付款，單是這項消息，已刺激Bitcoin價格單日升逾10%，而10%是美匯指數近一年多的高低波幅。

國際主要貨幣之中，澳元近半年升幅接近14%，英鎊升幅達11.3%，已算是波幅較大。但Bitcoin由去年初至今，曾經累跌逾3成，又曾經累升近7倍，價格的波動性遠超主要貨幣（見圖）。

雖然價格容易波動，但香港消費市場也有接受虛擬貨幣付款的商家，家居用品專門店實惠2019年宣布接受3款虛幣支付，本報就此查詢實行至今近一年半的情况，惟該公司未有透露有關實際使用數據。實惠行政總裁梁兆邦回應表示，隨著數字貨幣付款於外國逐漸普及，該公司認為數字貨幣於香港除了可作投資外，未來亦會成為支付方式的大趨勢。

另外，有小型網店對本報指，有意引入虛幣支付，但擔心虛幣交易及轉帳等礦工費用高昂，無論由買方或賣方負責，均影響自身利益及流通性，故傾向接受價格波動較小的穩定幣（StableCoins），或市佔較大的Bitcoin及以太坊（Ethereum）等，憧憬其升值能力。

其實消委會早於2014年已發文，指Bitcoin非通行貨幣，商戶或憧憬其升值能力而願意收取Bitcoin，投機因素多於實質的經濟考慮和得益。若市民購買Bitcoin作支付用途，價格急劇升降將不能保證其貨幣價值的穩定性。

保障遠不及法定貨幣

最近電視不斷宣傳「存保計劃」，每位存戶每間成員銀行的存款保障上限為50萬元，不受貨幣種類限制，但虛幣並不包括在內，與法定貨幣的保障仍大相逕庭。另外，虛幣的儲存方式主要分為「熱錢包」和「冷錢包」2種，當中「熱錢包」涉及線上交易，一切操作需經交易平台。區文浩對相關平台的安全性存疑，認為「不同於銀行，虛幣交易一旦出錯，就無得追、無仇報」。「冷錢包」則是將虛幣存放於硬體錢包，「命運掌握自己手上」，惟香港今年1月曾發生實體Bitcoin劫案，該投資者失去等值逾300萬元的Bitcoin。

說到底，虛幣應何去何從？呂志宏表示，虛幣的波動性較大，進入實體經濟風險高。因應現時有不同基金先後投資虛幣以優化資產，料虛幣將繼續成為市場其中一款產品，以作投資工具而非零售產品。

[HD財經]