投資者回歸現實 Tesla估值大跌

【明報專訊】陸庭龍表示，早前不少新經濟股估值及股價升至極不合理水平，故隨着近日美國10年期國債孳息率升勢加快，有關估值及股價已顯著下跌、重返現實，他以今年曾經成為全球首富的馬斯克（Elon Musk）上市旗艦Tesla為例解釋，指Tesla市值曾攀升至高於其他上市汽車股的總和，可從兩個角度去看是否合理：「第一，Tesla應該以汽車股抑或是科技股來估值呢？假如以科技股來估值，投資者當然可以給它很高的溢價，但Tesla將來是否真的可以藉科技領導全球汽車行業發展呢？例如將來汽車行業發展的亮點是人工駕駛，涉及的先進軟件技術，是否只有Tesla可掌握呢？抑或其他美國科網公司也可以分一杯羹呢？目前中國的百度人工智能駕駛軟件正與吉利（0175）合作製造汽車，吉利的產能一點也不比Tesla遜色！」