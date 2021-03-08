陸庭龍表示，除了美國長債息率趨升外，全球企業債券違約風險看來亦正在上升，故他個人現時不會持有任何債券，「第一，債息上升等於債價下跌，美國長債息率趨升，對全球債券價格均有不利影響；第二，投資債券需要承擔信貸風險(credit risk)、即發債企業的違約風險，即使今年以來全球多國居民已開始接種疫苗，但經濟復蘇需時，估計最快至今年底經濟活動才能重回疫情前水平，因此並非每家企業的生意均會立即否極泰來，而且疫情亦令很多行業被顛覆，估計有關行業會式微，即使疫情結束後，不少公司收入及盈利也很難重返疫情前水平，甚至有頗大的倒閉風險，我覺得目前並非買債去承擔這些信貸風險的適當時間」。

內地企業債整體違約風險趨升

「雖然很多本港投資者過去習慣買內房債賺高息，但目前內房行業有這麼多政策風險，既有『三條紅線』要求發展商減債，而且個別一二線城市亦限制發展商賣樓的價格，銀行亦減少審批按揭貸款，這樣的話，你是否仍夠膽買內房債呢？若不買內房債，買其他內地企業債又是否很安全呢？去年有北大方正及紫光集團兩家類似有國企背景的著名企業債務違約，連海航這麼大的企業也破產，所以我覺得內地企業債整體違約風險已上升」。

綜合上述分析，陸庭龍認為，投資中國以至全球債券的黃金時間已經過去，目前亦要關注債券流動性低的風險，「企業債券的違約風險一旦明顯升溫，市場上買盤便會驟降，很難找到買家；作為比較，我覺得股票流動性較高，即使股價可以很波動，但中大型股票的流動性很強，今日買明天沽也可以，若你買中一隻股票，它短期升3%後沽出，便比持有債券一年才賺3厘息好得多」。他續說，若投資者傾向長揸，目前不少本港公用股息率逾3厘，將部分原擬投資債券的資金轉買本港公用股，也屬可以考慮。

將部分買債資金轉買本港公用股

另外，陸庭龍目前在資產配置中，仍然持有30%現金，現金水平與去年2月時一樣，他解釋，自己現已重倉股票，持有可觀比例的現金的好處是，可以保持靈活性，例如一旦股市像前周般突然明顯調整，現金可以用來低吸股票：「我一直也保持較高的現金水平，不想冒太大風險，而我也會靈活調整現金與股票比例，例如若我預期股市將調整可以揸五成現金，所以你也不要以為揸現金一定蝕底，不同的時間做不同的事，若揸現金是為了等股票跌下來才買，這便是上算，當然你要準確補捉時機，做得好便有超額回報」。

長債息升預示通脹 揸商品對冲

除了現金外，陸庭龍現時在資產配置中亦持有15%黃金及商品，主要用來對冲通脹風險：「雖然金價近月表現一般，但過去一年環球央行大量放水已經令實體經濟開始出現通脹，美國10年期國債孳息率現正回升，反映的亦是通脹憂慮；如果中長期真的有通脹現象，黃金以至銅鋁鐵錫都會有一定升幅，商品傳統上亦是用來對冲通脹的投資工具。」

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