恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股

明報記者 葉創成

雖然港股表現在農曆新年復市後首周曾向好，惟隨着美國10年期國債孳息率升勢加快，恒指前周大跌1664點或5.43%後，上周亦大幅波動，周一至周三反覆向好，周三最高報29912點，惟隨着美國長債息率繼續攀升，美匯指數轉強迫近92點逾3個月高位，恒指周四及周五早段沽壓又再湧現，最低報28513點，不足三個交易日已從高位回落近1400點或4.68%，幸好周五在低位有承接，收報29098點，全周仍回升118點或0.41%（圖1）。上周恒指52隻成分股中，上升（28隻）多於下跌（24隻），美長債息率續升，意味資金成本抽緊，五大跌幅藍籌均是高估值的新經濟股及對息口敏感的地產股，五大升幅藍籌均是銀行、電訊及石油等舊經濟股（見表）。

去年2月新冠病毒疫情在內地大爆發期間，港股也曾大幅波動，惟陸庭龍當時接受訪問時已認定全球央行放水是去年投資市場主旋律，建議重倉股票，他在今年1月底亦測中港股即將調整（見配稿），故在目前港股波動加劇、方向未明的重要時刻，記者邀請他上周四再次接受訪問提供指引，他對股市仍然頗樂觀，個人的資產配置中，股票佔比高達55%，比去年2月股票佔比達四成時更高，另外，將持有30%現金、15%黃金及商品（見圖2）。

央行續印鈔焗賭 波動雖大仍要炒股

陸庭龍解釋，目前與去年2月的最大不同，是美國聯儲局因應當地疫情於去年3月23日宣布無限量寬（QE）買債救市，令環球金融市場流動性前所未有地充裕，「疫情愈嚴重、經濟愈差勁，央行的貨幣政策便愈寬鬆，在去年3月至7月疫情最嚴重期間，美國聯儲局的資產負債表在短短5個月內便激增近3萬億美元至近7萬億美元，作為比較，2008年金融海嘯前該表規模僅8000億美元，聯儲局當時開始分三輪QE買債，歷時近6年也只是擴表近3萬億美元（圖3），由此可以知道聯儲局在是次疫情印錢的規模多麼誇張」。

美國聯儲局過去一年大舉印鈔自然利好風險資產，陸庭龍形容，本港以至環球股市現已恍如賭場，資金於股市不同板塊中輪動，一如賭客在賭場內以不同博彩方式下注：「在流動性如此充裕的情况下，投資巿場真的可以與實體經濟脫鈎，只去看哪一資產短期最受追捧，便去押注尋找回報。舉例說，等於現在每個人都被迫要入賭場，一段時間內也不可以離開，並且獲分派籌碼，可以選擇在百家樂、廿一點、大細或輪盤下注，那你最初可能會玩百家樂，嗌莊莊莊閒嗌到爆晒喉嚨，直至派牌者換人，你看見有轉變，便轉去玩輪盤，玩輪盤一會兒後，你見連開幾鋪都很竅妙，覺得自己運氣欠佳，便再轉去另一賭桌下注，餘此類推」。

機構投資者一致行動 增股市波動

事實上，參與港股的資金近日除了由新經濟股流向舊經濟股外，恒指在上月17日至上周四期間，連續12個交易日出現「昨日升、今日跌；昨日跌、今日升」的奇怪走勢，陸庭龍認為，這可能與機構投資者的一致行動有關。

「機構投資者目前在本港以至環球股市的地位愈來愈重要，我覺得它們會傾向一致行動，例如集中投資某幾隻股份，或者在某一日一起買貨或沽貨，你稱此為『抱團』或交易模式（Trading Pattern）也好，因為資金快上快落，令股市波動性顯著增加，所以目前零售投資者一定要量力而為，自己做功課，並且要靈活買賣」。

無風險利率升資金成本上漲

港股過去兩星期顯著波動，原因之一是美國10年期國債孳息率急升，陸庭龍分析，全球債市（包括政府及企業債）市值比股市更大，而且美長債息率一向被視為無風險利率（risk free rate）或資金成本（cost of funding），用來衡量其他投資工具的價值，債息回升令股市估值回落，特別是為估值高的新經濟股帶來壓力，也屬合理，他個人判斷，美長債息率回升將成為趨勢，籲投資股票或其他資產時也要就此作好準備。

科技醫療股須更揀擇

「2008年金融海嘯至今，全球利率在低位已經運行逾12年，我覺得凡事都會有改變的一日，我也不知道具體是什麼因素（經濟復蘇或通脹升溫）會推升利率，但我覺得再為低息環境押注屬不值博；而且利率一旦形成一個向上趨勢，不會像炒金股匯般今日升、明日跌，而是起碼上行一年半至兩年，當預期成形後，很難扭轉，這的確也會對風險資產價格構成壓力」。

陸庭龍強調，由於資金成本只是為股票估值的其中一個要素，公司本身的經營情况更重要，即使美國10年期國債孳息率近日回升，不代表本港以至全球股市沒有投資機會，例如他早於去年2月已看好的科技股【阿里巴巴（9888）、Amazon及Alphabet】及醫療股，個別仍有投資價值，「科技股只要有技術，發展程度好，投資者覺得它將來前景好，自然便會買；至於過去一年投資者因為疫情瘋狂去買醫療股，現時我覺得要更加揀擇（selective），不會再是隻隻都升，例如醫藥股便有很多變數，它投資研發一隻新藥，失敗便輸大錢，成功便賺大錢，但一般投資者並非醫藥或生物科技專家，很難分析清楚，即使看券商研究報告，也很難完全明白，所以在此板塊可能只買一、兩隻自己比較了解的股份便好」。

息口升利銀行 通脹升溫資源股受惠

另外，憂慮全球通脹升溫，是美國長債息率近日回升的原因之一，陸庭龍認為，當中也帶來投資機會，例如資源股，「過去一年除了全球央行積極放水外，各國政府亦以財政政策刺激經濟，當中包括向國民派錢以支持消費，不少大宗商品如銅鋁鐵錫價格近月已上升不少，所以最近大家又開始炒資源股，也算是板塊輪動吧！」

除了資源股外，陸庭龍表示，傳統金融板塊亦受惠於息差擴闊（編按：銀行及保險公司收到客戶的資金後，部分會用來投資美國長債，長債息率回升，它們可賺取更高回報），同樣值得留意。

[封面故事]