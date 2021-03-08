騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售

稱微盟有贊助填補騰訊服務

翻查資料，騰訊（0700）將雲業務的財務表現，歸類到「金融科技及企業服務」之下，而該業務於去年第三季的收入，按年升24.3％至332.55億元人民幣。

至於騰訊有份投資的SaaS（軟件即服務）供應商微盟集團（2013）及中國有贊（8083），譚樂文形容公司之間並非競爭對手，由於騰訊雲主要提供開發「微信小程序」的工具及零件，微盟和有贊則負責開發服務；加上該兩間公司主要幫助中小企業打造專屬的SaaS產品及解決方案，相信有助填補騰訊相關服務的部分。

開發小程序助拓大灣區市場

另譚樂文表示，隨着大灣區金融一體化，騰訊雲的客戶可利用微信小程序，透過騰訊的WeChat生態系統，幫助企業客戶打入內地市場。然而受疫情影響，各地遊客數量大幅下降，問及會否影響業務對客戶的吸引力，譚樂文稱目前有很多計劃正在籌備當中，市場紛紛期待通關及消費反彈。