IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」

許元稱，《王國紀元》的用戶生命周期約6個月，去年該款遊戲的日活躍用戶，平均每天花費約1美元於遊戲中。許元更表示，「課金」用戶數量約佔5％，即每100個玩家中便有5人願意「課金」。許元表示，該遊戲今年進軍中、日市場，由於當地市場玩家具有更願意「課金」的習慣，預料有助帶動「課金」收入。

旗下經典遊戲擬引入《聖鬥士星矢》角色

目前，《王國紀元》是IGG的主要收入來源，去年來自該遊戲的收入達6.04億美元，佔集團總收入85％。

IGG去年下半年推出《奇幻書境物語》，主打18歲以上的女性。許元表示，《奇幻書境物語》前期的試推階段，市場反應正面。許元更指，遊戲用戶的流存量和「課金」程度均較歐美用戶高出10％。許元預計，《奇幻書境物語》的用戶生命周期能達數年，今年會於亞洲推出各地的語言版本，第二季於日本和韓國推出，第三季於中國推出。