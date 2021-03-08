中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期

貿易順差6759億人幣

中國2月進出口總值2.42萬億元，按年上升57％；出口1.33萬億元，按年大幅增長1.4倍；進口1.09萬億元，按年增長10.3％；貿易順差2472.8億元，去年同期為逆差4266.5億元。

海關總署表示，首兩個月進出口增幅明顯因歐美等主要經濟國家的生產、消費景氣回升，外需增加帶動中國出口增長，加上今年農曆新年製造業人員「就地過年」，企業可維持生產，令以往過年後交付的訂單正常交付。另外，受惠中國經濟持續穩定恢復，帶動進口快速增長，部分企業提前備貨，如集成電路及鐵礦砂進口量分別增長36％及2.8％，包括晶片在內的二極管及類似半導體器件進口量亦按年增62％，以金額計增46.4％。第三，受疫情影響，去年首兩個月進出口按年下降9.7％，基數較低是今年增幅較大的原因之一。但即使與正常年份如2018及2019年相比，進出口增長仍有20％左右。

首兩個月計，中國最大貿易伙伴為東盟，進出口合計7862億元，按年增長32.9％，其次是歐盟及美國。當中美國在出口值排行第一，按年大增75.1％至5253.9億元，對美貿易順差為3344.1億元，增加88.2％。

外儲企穩3.2萬億美元

另外，人民銀行公布，中國2月外滙儲備為32,049.9億美元，按月跌56.77億美元或約0.18％，略勝市場預計的3.2萬億美元。2月底黃金儲備為6264萬盎斯，與上個月持平。

中國外管局副局長、新聞發言人王春英指出，國際市場受新冠病毒疫苗進展、主要國家財政政策及通脹預期等因素影響，美匯指數上漲，主要國家債券資產價格下跌。計及滙率折算和資產價格變化等因素，上月外滙儲備規模略為下跌。