新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議

有不願透露身分的澳門博彩業相關法律界人士預期，賭牌明年中到期前未能如期完成修法及釐定重新投牌的機制，因此現有賭牌期限可能順延。同時由於內地政府厲行反賭博，大部分針對高端及貴賓博彩，他預期，博彩公司今後應會將焦點放在非博彩業務，要真正實現多元化發展。他相信澳門沒有條件提高賭牌數目，亦不預期有賭廳會取得賭牌，最佳揣測是充其量維持6個賭牌，但是亦可能減發牌數目至5個甚至3個賭牌。

法律界料維持6賭牌 業界籲研「一場一牌」

實德環球（0487）副主席馬浩文預期，未來博彩業的發展主要靠中場支持，並且會要求業界多元化發展，他更說：「尤其在新冠肺炎疫情後，會講求如何令遊客留澳時間更長。」他稱，此前市場已經有人討論，待公開競投的賭牌，會如何規範增加非博彩元素及多元發展、企業社會責任及賭場轉讓等。將來一旦落實新賭牌牌照規範，他預見，在澳門面對土地缺少的問題，難再如過往般讓每個持牌人坐擁土地去發展，若要吸引新參與者加入角逐，他認為「一場一牌」的建議，仍有條件可供考慮。目前，澳門六大賭牌持有人，合共經營約40個賭場，累計近6000張賭枱。