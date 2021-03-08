經濟

澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響

【明報專訊】澳門六大賭牌原於明年6月到期，但由於未必能及時完成修法及重新釐定競投牌照的機制，業界預料現時六大牌主將獲准延期營運，新賭牌的競投或會延至數年後。業界並相信，新牌條件增加非博彩元素及多元化是大勢所趨。事實上，有疊碼仔及博彩中介業人士稱，在內地打擊跨境博彩及洗錢下，貴賓廳業界為求存，將朝向「中場化」發展，自行承辦衛星場經營，為新的賭牌監管環境下先行部署。

明報記者 陳偉燊

雖然賭牌即將到期，新牌競投仍屬未知之數，但澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，集團在新項目上葡京的投資及開業方面，仍然會繼續下去。他又認為，現時要說如何部署重新競投屬言之過早，最重要還是待政府公布最終框架及條件。一般估計，在新博彩牌照的環境下，除了注重投資金額多少之外，會更加講究非博彩元素、多元化及企業社會責任，但這些條件都要有量化指標，才能釐定非博彩元素的具體程度。

法律界籲研博彩業助經濟多元化

G&R律師事務所合伙人兼大律師António Ramirez（黎銘略）回覆本報查詢時表示，賭牌到期日順延屬適合舉措，原因是澳門需時了解疫情對全球旅遊業帶來的影響。他更認為，現時是好的時機，對持牌人制定更多評估企業社會責任、作出對經濟有利投資，甚至促進大灣區發展的量度指標。同時要考慮中國、澳門及當地人的期望，以至博彩業如何幫助經濟多元化。

他認為，若澳門博彩業界要保持競爭力，便要在培訓發展上投資，容許中港及其他地區人員過來工作，開發更多產品，因此他相信，批出更多博彩牌照將有助行業發展，當中可考慮沿用原有博彩營運商同時，引入管理公司，甚至那些在業界以外的公司，引進不同新概念及思維，促進澳門業界發展。

賭廳相繼「貼地」 涉足中場業務

一旦落實新的發牌條件，目前與六大賭業集團合作的一眾賭廳（貴賓廳）集團，將是潛在的賭牌競爭者。澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光指出，隨着市場更注重非博彩元素，賭廳業界已經相繼落實中場化計劃。所謂中場化，即賭廳集團參與管理俗稱「大笪地」的中場，面向散客。當中，廣東集團經營澳博旗下東方娛樂場，德晉集團收購勵駿（1680）等，都用自己的人員及品牌，發展中場業務。周焯華（人稱「洗米華」）旗下的太陽城集團（1383），亦據聞擬涉足中場業務。

林繼光認為，賭廳業界往中場發展，同時亦與經營壓力有關。內地自3月起落實新法，力阻組織跨境博彩，因此目前賭廳都在轉型，欲吸街客。他估計，不排除要到2024年左右，澳門政府才落實具體重新競投條件及完成修改法律，預料賭廳業界到時會有意願參與競投，不過是獨力或合資，則有待探討。

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