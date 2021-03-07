銅鐵鎳齊漲價 將推升生活成本

人口增長能源轉型 商品需求大

摩通分析師Marko Kolanovic指出，疫後經濟復蘇、寬鬆的貨幣及財政政策等因素，將推動新一輪大宗商品牛市。貝萊德對大宗商品整體持樂觀態度，認為全球經濟增長及通脹上升的預期，對大宗商品價格起支持作用。

鐵礦石、鎳等工業金屬價格持續反彈。受供應緊張及需求預期所帶動，銅價更較去年3月疫市底升逾1倍。澳洲礦業巨企必和必拓（BHP）指出，全球人口增長、電氣化提升及能源轉型等趨勢，都預示中長期的商品需求巨大。太陽能電池板、風力渦輪機、電動汽車和充電站等低碳基礎設施，都需要消耗大量的銅、鎳、鋰和鈷等金屬材料。

內地電器產品提前加價

不過大宗商品價格上漲，對生活成本產生顯著影響，令電費、電器產品，甚至建築成本也面臨加價壓力。內地傳媒指出，每年農曆新年後是家庭電器的銷售淡季，而近期卻有不少電器製造商發出加價通知。多款冷氣機已經漲價，或準備漲價。各款電器產品當中，加價幅度最大的是冷氣機，然後是洗衣機和雪櫃，且不排除之後仍會繼續漲價。

去年底以來，奧克斯、志高等品牌已宣布加價，美的近日也通報自3月起，雪櫃產品價格上調10%至15%。業內人士指出，加價主要由於銅、鋁、塑膠等原材料價格快速上漲。以銅為例，當前價格已較去年同期上漲約五成。除此以外，物流成本及員工薪酬成本上升，也為電器製造商帶來加價壓力。

[企業地球村]