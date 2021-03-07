商品進超級周期 糧價漲窮國遭殃 央行印銀紙 大宗商品指數見8年高

資料來源：彭博社、CNBC

俄羅斯和阿根廷近期限制農作物出口，遏抑本土食物價格。在印度，農民爆發示威浪潮，抗議政府打算取消農作物最低價格保障，質疑政府此舉是試圖為收購農產品的商家壓價。

多國因糧食問題爆衝突

在中東的黎巴嫩和突尼斯，糧食問題更觸發衝突。即使是富裕的阿聯酋，也在考慮對某些食品設價格上限。在印尼，近期豆腐價格較去年底漲30%。在巴西，當地的主食黑眉豆（turtle beans）價格按年漲五成。在俄羅斯，糖價更按年漲六成。

即使是美國、加拿大等富裕國家的消費者，也無法避過食品價格上升的衝擊。疫情之下，運輸及包裝等成本上漲，也令當地的食品面臨加價壓力。

疫下運輸成本漲 百上加斤

根據美國最大的食物銀行賑濟美國（Feeding America）估計，疫情令缺乏足夠食物的美國人增加了1320萬，人數較2018年增長35%。根據美國農業部數據，最貧窮的美國人平均將36%的收入用於購買食物。面對零售、運輸等低薪職位被大規模裁減，貧窮家庭的壓力百上加斤。加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）農業食品分析實驗室主管查爾博斯（Sylvain Charlebois）指出，消費者需適應食品價格上漲，這情况只會加劇。不過在富裕的西方國家，多數消費者仍可選擇購買一些價格較低的食物品牌，緩和食品漲價的影響。但在貧窮國家，食品漲價可能意味家長再無力送孩子上學。

窮國無選擇 糧食開支佔收入逾半

在非洲最大經濟體尼日利亞，其通脹主要來自食品價格，而1月通脹升幅是逾12年最快。作為產油國，尼日利亞去年在疫情期間因油價下滑，而令支付進口商品所需的外匯儲備枯竭。進口供應的瓶頸，加上當地武裝分子襲擊農民，為食品供應帶來壓力。

該國在疫情期間實施進口限制，並關閉陸上邊界長達16個月，令大米等主食短缺。即使現在重新開放邊境，仍無助緩解通脹壓力。目前尼日利亞平均每個家庭的食物支出，超過家庭預算的50%。糧食等問題觸發示威，部分民眾甚至搶掠米麵等食品倉庫。

新興市場通脹壓力 較易轉嫁消費者

在新興市場，食品加工較少，消費者通常直接食用較少經加工的食品等，令原材料加價的壓力，迅速轉移到消費者身上。反觀發達國家的食品加工程序繁多、供應鏈精細，令大型食品公司有較大的空間吸收增加的成本。但若成本持續一段時間保持在較高的水平，這些大型企業也要將成本壓力轉嫁消費者。

美國大型食品包裝企業Conagra Brands行政總裁康諾利（Sean Connolly）稱，通脹是所有人的事，豬肉、雞蛋，以至包裝用的紙皮等，通通漲價，提升貨品價格是今年應付成本上漲的手段之一。為不同超市集團包裝廉價自家品牌產品的Treehouse Foods表示，超市自家品牌在下半年面對的成本壓力將更大。

為緩和加價壓力，商家常用的手段之一，是將每件貨品的分量減少。這銷售策略在英國尤其盛行。顧問公司Retail Economics預期，這種減少產品分量的銷售方式仍會在英國延續。英國食品及飲品聯合會（Food and Drink Federation）估計，脫歐後所增加的通關程序，每年將為進口食品增加30億鎊（約323億港元）成本。部分政府希望加強食物自給自足的能力，以降低進口食物帶來的通脹壓力，例如法國正計劃提升高蛋白農作物的產量，以減少對進口大豆的依賴。

[企業地球村]