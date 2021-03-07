人行參事建議強化金融數據應用監管

此外，中國最高人民法院、中證監等昨發布關於進一步規範人民法院凍結上市公司質押股票工作的意見，提出質押股票在系統中被標記後，質權人持有證明其質押債權存在或實現質押債權條件等資料，可允許向法院申請以證券交易所集中競價，或以大宗交易方式在質押債權範圍內變價股票，但需要法律及司法解釋等另有規定的除外。

質押股票可市場處理 有助套現

如果質押股票未被司法凍結，質權人和債務人亦可以根據雙方協議，按照市場化規則處理質押股票變價問題，過去傳統凍結方式下，這一市場化運行規則是要被阻止。

相關部委解釋，是次規範工作的主要目的，是在不損害案件債權人合法權益的基礎上，使已凍結的質押股票變價方式盡可能回歸到市場化運行規則，最大程度降低凍結措施對質押股票市場產生的影響。因此，允許質權人自行變價股票，實現質押債權，有利於質權人及時實現債權，即方便質押股票的人士套取資金。