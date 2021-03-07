幸福元氣自研軟餐 拓本地銀齡市場

【明報專訊】香港銀齡一族及需要照護服務的人士近年呈現上升之勢，對軟餐（食物口感軟化，但能保留食物形態及色香味）及介護食品（更好咀嚼吞嚥的軟身食品）需求亦正在增加。本身從事包裝行業的何浩德，因家人經歷而投入研發更貼近日常生活餐飲習慣的軟餐及介護食品市場，創立幸福元氣品牌，冀供應本港銀齡市場及有需要重拾飲食樂趣的病患者。
港仍落後日本印度 市場待開發
親身體驗患癌父親「搵食」艱難的日子，觸動何浩德打入香港的介護食品及軟餐市場。雖然目前香港已有機構開發凝固粉，或利用凝固粉及酵素等結合食材製作軟餐，供應予吞嚥有困難者進食，但索價逾百元，食用者亦感受不到食物味道。因此相比日本、印度及加拿大市場，香港在軟餐市場有待開發。財政司長陳茂波增撥7500萬元資助安老服務機構為有吞嚥困難的長者提供軟餐，何浩德認為可間接推動軟餐及介護市場。
幸福元氣現時除了代理日本的介護食品之外，亦已開發40多套模具，並使用日本的技術，以真實食材的營養值及參考言語治療師等意見，開發出不同港式飯款如叉燒、咕嚕肉等，一般售價降至約50元，公司更推出月餅及新春食品等節日食物。
何浩德稱，由去年9月至今年1月中，已售出3.5萬至4萬份餐飲及逾400盒月餅，當中較受歡迎的飯款包括海南雞飯。現時也不斷嘗試開發新軟餐，例如佛跳牆。幸福元氣亦計劃拓展至消費者市場，如獨居長者、非住院老人家。現時幸福元氣的業務構成中，有80%為香港軟餐業務，另有20%為代理日本的介護食品，現階段會將所賺盈利投放在提升設備及服務。