幸福元氣自研軟餐 拓本地銀齡市場

港仍落後日本印度 市場待開發

親身體驗患癌父親「搵食」艱難的日子，觸動何浩德打入香港的介護食品及軟餐市場。雖然目前香港已有機構開發凝固粉，或利用凝固粉及酵素等結合食材製作軟餐，供應予吞嚥有困難者進食，但索價逾百元，食用者亦感受不到食物味道。因此相比日本、印度及加拿大市場，香港在軟餐市場有待開發。財政司長陳茂波增撥7500萬元資助安老服務機構為有吞嚥困難的長者提供軟餐，何浩德認為可間接推動軟餐及介護市場。

幸福元氣現時除了代理日本的介護食品之外，亦已開發40多套模具，並使用日本的技術，以真實食材的營養值及參考言語治療師等意見，開發出不同港式飯款如叉燒、咕嚕肉等，一般售價降至約50元，公司更推出月餅及新春食品等節日食物。

何浩德稱，由去年9月至今年1月中，已售出3.5萬至4萬份餐飲及逾400盒月餅，當中較受歡迎的飯款包括海南雞飯。現時也不斷嘗試開發新軟餐，例如佛跳牆。幸福元氣亦計劃拓展至消費者市場，如獨居長者、非住院老人家。現時幸福元氣的業務構成中，有80%為香港軟餐業務，另有20%為代理日本的介護食品，現階段會將所賺盈利投放在提升設備及服務。