SEA TO SKY貨尾反應洶湧 兩房售罄

沽117伙 佔可售七成

SEA TO SKY在昨日早上開展新一輪銷售，分A及B組兩個揀樓，A組買家需認購1至4伙，當中最少1伙為特選單位，並限購1個兩房單位，而A組可供認購的兩房戶上限為20個；餘下單位則安排B組揀樓，買家最多可購2伙。據悉，大批準買家昨日一早抵達紅磡置富都會售樓處，排隊等候報到及揀樓，因人數眾多，人龍一度延伸至商場外的港鐵紅磡站，排隊買樓盛况再現。市場消息指，項目昨日共售出117伙，佔昨日可供發售逾七成，當中兩房戶已悉數沽清，套現約11億元。

高爾夫‧御苑買家5天掃4伙

另恒地（0012）旗下粉嶺高爾夫‧御苑，昨日錄「一客三食」個案，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，一組來自港島區的買家，昨日一次過購入3伙3房分層戶，加上該組買家於上周二（2日）已購入的1個3房戶，即5天內連購4伙，共涉資6200萬元。另嘉華（0173）旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，昨日售出7伙，同系位於東九啟德嘉峯匯則售出兩伙，連同其他新盤餘貨，昨日新盤市場共錄約153宗成交。

維港滙收650票 超額5倍

正部署推售的大型全新盤、西南九龍長沙灣維港滙I，自上周五開放示範單位後，過去兩天共錄得逾5000人次參觀。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目過去兩天暫收650票，以首張價單108伙計，超額認購逾5倍，研究盡快加推，加推具有加價空間。黃又透露有數十名準買家有意認購項目中僅得21伙、實用面積1385方呎的4房戶，將與合作伙伴研究4房戶的招標事宜。據悉，無綫藝人徐榮一家四口昨日亦曾到維港滙I參觀示範單位。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，目前入票的準買家，半數來自九龍區，另現居於港島的約佔三成，而入票者中有三成為投資者，部分計劃購入開放式戶或1房單位作投資。