美股周五V彈 科技股按周仍大跌 Tesla一周跌逾11% 蒸發1.8萬億市值

明報記者 蔡穎霖

納指連跌3周 去年10月後首見

美國10年期債息於收市時升幅放緩，報1.551厘。三大指數方面，納指收升1.6%至12,920點；標普500指數升2%至3841點；道指升1.9%，收報31,496點。總結全周，道指累升1.8%；標普500指數微升0.8%；納指則累跌2.1%，為去年10月底後首次連跌3周。

周五Tesla及三大中資電動車股盤中曾跌超過一成（見表），其中Tesla一度插水13%，失守600美元關口，低見539美元；中資電動車龍頭蔚來亦曾急跌逾18%；理想亦跌近12%。不過中段隨大市回升，Tesla僅收跌3.8%至598美元，理想更倒升。熱門科技巨擘FAANG也先跌後回穩，最快本周來港上市的百度亦從最深跌10%，至收市倒升0.4%。

女股神重倉Tesla 跌穿600美元再撈

雖然如此，但科技股整體「跌下神壇」趨勢未改，Tesla一周累跌逾11%且連跌4周，創2019年5月以來最長跌勢，市值蒸發逾2300億美元（約1.79萬億港元）。Tesla也拖累了「科技股女股神」Catherine Wood旗下基金表現，其持倉Tesla最多的Innovation ETF（ARKK）一周累跌逾10%。不過數據顯示，Catherine Wood仍未拋棄「愛股」，上周五趁低買入1.93萬股Tesla。然而，ARKK自2月12日錄得156.58美元高位後，女股神光環於短短3星期褪色，以上周五收117.07美元計，從高位插水逾兩成，相當於進入技術熊市，盡吐今年以來升幅之餘，還倒跌6%。

參院失業補助達共識 利通過紓困方案

另外，美國參議院民主共和兩黨議員，當地時間周五晚同意「折衷版」失業救濟措施，這是總統拜登1.9萬億美元紓困方案內容之一，新方案將向因疫情失業的工人提供每周300美元的補助，直到9月6日。分析指這項共識清除了通過紓困方案的一大障礙。