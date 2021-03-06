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經濟
2021年3月6日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
微信女騙局12人落網 凍8.6億資產 多人有親屬關係 歐達禮籲受害者報案
製造大量「人頭戶口」 操縱股價引誘入市
長實：法庭頒令 何文田站項目暫禁轉讓
知乎傳赴美上市 集資78億
港匯急跌至近一年低 恒指暫守50天線
政府報告着墨遜預期 新能源車相關股跌
ASML：沒供應中芯高端機 屬2018年合約 技術不足製7納米以下晶片
HKTVmall交易額連跌兩月
市調機制月底推次階段 可觸發多次冷靜期
瑞房料去年蝕最多8億人幣
IMAX中國半年已扭虧 派息率將升至50%
Q9料數碼資產擴至衍生品 冀引入投資
旗下手遊與日本漫畫聯動 IGG：試市場反應
就業強勁 美債息即破1.62厘 美股早段升轉跌 TESLA再挫逾一成
就Spotify投訴 歐盟將控蘋果壟斷
SPAC融資爆升 大型投行去年收入創新高
Prince Central均呎逼3萬 貴同區7% 開放式折實近700萬入場 二按全期低至P減2.5厘
維港滙首日收200票 超額近倍
佳兆業家族9500萬購貝沙灣相連戶
港島南岸最後第6期下周一起招意向
先達百呎舖1年炒貴三成
CCL三大指數5周內升4周 大型屋苑領升1.56%
陸振球：息升速度不及通脹 樓巿會受惠
周末睇樓好去處
尚悅‧天城特高樓底 顯大宅氣派
前往西部通道 僅需15分鐘車程
區內不乏洋房新供應
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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