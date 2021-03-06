港島南岸最後第6期下周一起招意向

涉750伙 料中型單位為主

萊坊執行董事林浩文指，近期疫情緩和，整體樓市氣氛轉好，項目挾鐵路優勢，估計最少有30個發展商將遞交發展意向書，並約有10至15個發展商會入標競投項目。他預計，項目將發展以中型單位為主，預計每方呎補價與第5期相若，即每方呎補價約1萬至1.05萬元。若連同補地價在內，項目的估值約80億至100億元，每方呎樓面地價約1.6萬至2萬元。

估值近百億 呎價逼2萬

資料顯示，港島南岸第6期位於黃竹坑站東北面，住宅總樓面約50.38萬方呎，提供不多於750個住宅單位，即單位平均面積約672方呎。據悉，與港島南岸第5期項目一樣，港鐵容許發展商以電子形式提交意向書。

資料顯示，港鐵自2017年起，分階段推出各期項目，近4年來已推出5期項目發展權招標，其中由路勁 （1098） 跟平安不動產投得的港島南岸第1期，早前已命名為晉環，目前正待批預售樓花同意書，將提供800個住宅。另嘉里（0683）及信置（0083）中標的第2期，亦已申請預售樓花同意書，涉600伙，屬6期項目中，規模最細的一期，有望今年推售。

值得留意，港鐵在過去20年，共有兩個大型發展項目，分別為將軍澳日出康城及黃竹坑港島南岸，前者共分13期發展，並在去年10月已悉數推出13期項目的發展權；而港島南岸則在今年內悉數推出6期項目。