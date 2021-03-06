佳兆業家族9500萬購貝沙灣相連戶

冼國林9280萬沽逸瓏灣相連戶

土地註冊處顯示，貝沙灣1期2座高層A、B室，連2個車位，上月9500萬元易手，以實用面積共2517方呎計，實呎37,743元。其中A室，實用面積1153方呎，3房間隔，連車位以4500萬元售出，實呎約3.9萬元，登記買家Kwok Hiu Yan。另實用面積1364方呎的B單位，同為3房間隔，連車位以5000萬元售出，實呎3.66萬元，登記買家Kwok Hiu Ting，與郭英成女兒、最新入主星島新聞集團的郭曉亭名字相同，料為同一人。

據代理指，今次以9500萬元購入上述相連單位之買家，為郭英成家族成員。單位原業主早於2003年共1541萬元購入上述相連戶，帳面獲利7959萬元或約5倍。

另世紀21柏宇地產營業董事黃學宇表示，逸瓏灣II 8座高層A室及B室相連單位，實用面積共3844方呎，連2車位以9280萬元售出，實呎24,142元。土地註冊處顯示，上述物業由冼國林及相關人於2015年以7369萬元連車位購入，持貨6年，帳面獲利1911萬元或26%。

理想CEO沽意花園 4年帳蝕666萬

此外，土地註冊處顯示，理想集團行政總裁鄧健明上月以2000萬元售出元朗意花園佛洛斯大道單號屋，洋房實用面積1646方呎，連863方呎花園及435方呎天台，實呎12,150元。鄧健明2017年3月2665.7萬元向長實（1113）購入，持貨4年，帳面蝕665.7萬元或近25%，惟當年買家購入時，獲發展商提供現金回贈及代繳印花稅，故實際蝕讓金額可能較少。

凶宅大王850萬購瓏門2房

另方面，「凶宅大王」之稱的伍冠流最新以850萬元購入屯門瓏門8座高層C室，實用面積484方呎，2房間隔，實呎約1.76萬元。原業主於2014年以486.5萬元購入單位，帳面賺363.5萬元或75%。