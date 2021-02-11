維港滙首日收200票 超額近倍

EIGHT STAR STREET實呎見4.65萬

鄰近維港滙的新地（0016）南昌站匯璽III昨連沽兩伙，包括6座50樓B室，成交價3268.23萬元，實用面積1047方呎3房戶、實呎3.12萬元；另8座11樓C室，實用面積416方呎2房戶，成交價1079.44萬元、實呎2.59萬元。

另外，一手市場昨連錄多宗破頂成交。太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET，透過招標首度售出兩伙，當中6樓B室，實用面積497方呎連平台2房特色戶，成交價1902萬元、實呎3.82萬元，成交價較發展商指引價2028萬元低6%；另一單位為19樓A室，實用面積913方呎3房戶，成交價4250萬元、實呎4.65萬元，成交價較發展商指引價3838萬元高11%。

133 PORTOFINO洋房7292萬破頂

信置西貢133 PORTOFINO首度售出洋房，以7292.1萬元售出2號屋，實用面積2586方呎連花園，成交價創項目新高、實呎2.81萬元。莊士中國（0298）屯門弦海，透過招標以2054.8萬元售出26樓F室特色戶，實用面積934方呎連平台、實呎2.2萬元，成交價創項目新高。百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，近兩周累售7伙、套現逾4.5億元；新售出第2座3樓B室、4房4套間隔，實用面積2107方呎，成交價4698.6萬元、實呎2.23萬元。

尚悅‧天城下周二推3洋房招標

另恒地（0012）已屆現樓的元朗唐人新村尚悅‧天城，下周二起推出3幢洋房招標，本月31日截標，包括作為示範洋房的12號屋，實用面積1772方呎；另兩幢招標洋房，實用面積1776及1826方呎。