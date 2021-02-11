Prince Central均呎逼3萬 貴同區7% 開放式折實近700萬入場 二按全期低至P減2.5厘

明報記者 林尚民

項目今日起收票。新地副董事總經理雷霆表示，樓花期約1年的Prince Central首批50伙，平均實呎34,927元，扣除最高15%優惠（包括8.5%置業售價折扣、3%即供折扣優惠、2.5%額外折扣、1%新地會會員優惠）後，折實均呎29,688元。買家若有親戚持有或租用深水埗、九龍城及油尖旺區住宅，可獲1%（開放式及1房）或1.5%（2房）現金回贈；選用建期付款買家，最高可獲減樓價11.5%，與即供最高折扣相差3.5個百分點。

今日起收票 開放式251呎起

與同區新盤比較，Prince Central首批折實均呎，較萊蒙（3688）及俊和合作的窩打老道128 WATERLOO去年9月首批折實均呎27,676元高約7%。上述Prince Central首批單位實用251至345方呎，包括18伙開放式戶及32伙1房細單位，定價817.3萬至1257.6萬元，實呎32,562至37,051元，折實694.7萬至1068.96萬元，折實實呎27,677至31,493元。新地代理副總經理唐錦江表示，項目售價及呎價最低一伙同為實用251方呎的3樓E室開放式戶，定價817.3萬元，實呎32,562元，扣除15%即供折扣外，折實694.7萬元，折實實呎27,677元。

樓價兩成半二按 最長25年

唐又指，若選用建期之買家，可獲發展商提供SUPER二按，最高為樓價兩成半，年期最長25年，全期利率為P減2.5厘，若買家提前清還，最高可獲樓價3%現金回贈。事實上，雖然近年不少發展商為買家提供二按計劃，但一般僅為最初兩、三年才享較低息，如維港滙I為2房及3房提供的樓價兩成半二按，首兩年免息免供，第三年息口為P減2.5厘（P為5厘），其後為P。

每呎樓面地價料僅6200元

資料顯示，Prince Central前身為1959年落成的文麗苑，新地2006年以9983.5萬元收購文麗苑全部業權，並於2017年8月與政府完成補地價程序，作價逾1.79億元，以可建總樓面逾4.5萬方呎計，折合每方呎樓面價約4000元。換言之，新地收購連補地價總開支約2.8億元，即每呎樓面地價僅約6200元。