SPAC融資爆升 大型投行去年收入創新高

SPAC融資活動激增，是上市交易熱潮的表現之一。SPAC去年共籌集得破紀錄的820億美元資金，成為大型投行在疫情期間的重要財源，料今年SPAC的集資活動將進一步升溫，繼續提振處理相關交易的投行收入。Coalition的報告指出，大型投行去年的固定收益、外匯及大宗商品（FICC）收入按年增長41%，其中大宗商品業務收入創歷史新高。這主要由於投資者去年買入貴金屬避險，加上去年底油價攀升。

油金受捧 商品交易收入破頂

此外，主要央行在疫情下加碼刺激經濟，也帶動大型投行的信貸產品交易增加。在股票市場，衍生品交易量也達到10年來的最高水平。儘管去年大型投行表現理想，但這些大行仍面臨職位流失。它們去年聘用的人手，按年減少1％。Coalition的報告，統計了美銀、巴克萊、法巴、花旗、瑞信、德銀、高盛、匯控、摩通、摩根士丹利、法興及瑞銀的數據。

（綜合報道）

[國際金融]