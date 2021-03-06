就Spotify投訴 歐盟將控蘋果壟斷

Spotify在2019年向歐盟委員會投訴，質疑蘋果不公平地限制對手，偏幫自己的Apple Music串流音樂服務。Spotify亦不滿蘋果的應用內購買（IAP）系統，向其收取30％佣金，對需要支付大量音樂版權費用的Spotify構成不公平競爭。不過蘋果引述其2019年3月發表的網誌，指蘋果應用程式商店App Store助Spotify吸引到大量下載，使其成為歐洲最大的串流音樂平台。

App 內購買須用蘋果支付

英查iOS違反競爭法

除Spotify的投訴以外，歐盟也在調查蘋果App Stores的，會否損害與蘋果競爭的軟件、電子書及有聲讀物的經營環境，以及蘋果移動支付服務Apple Pay的條款公平性。

此外，英國競爭及市場管理局（CMA）也在調查蘋果涉嫌違反競爭法行為。蘋果iOS系統的軟件，須尋求蘋果審批才能在App Store上架，所有應用內購買功能，須使用蘋果的支付系統。CMA稱，其調查的焦點，是蘋果在應用發布方面，對英國的蘋果設備是否具支配地位，若然如此，蘋果是否對使用App Store的軟件開發商，施加了不公平或違反競爭的條款，並最終導致用戶的選擇減少，又或者令用戶為軟件功能支付更高的價格。

（綜合報道）

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