就業強勁 美債息即破1.62厘 美股早段升轉跌 TESLA再挫逾一成

就業數據遠勝預期，恐導致通脹預期繼續升溫。數據公布後，美國10年期國債孳息率即時升穿1.6厘，高見1.624厘，創去年2月以來高位。不過10年期國債孳息率隨後回落至1.56厘左右。債息高企，令美股升勢受限，美股三大指數午夜前轉跌。「科技女股神」Cathie Wood的方舟投資管理，午夜前全部7隻ETF下跌，其旗艦ETF ARKK再挫8%。ARKK持倉最重的特斯拉（Tesla），股價至今早零時跌逾一成，另外兩隻重倉股Roku和Square也分別跌8.6%和10.5%。

方舟旗下ETF全線急挫

美匯指數昨曾升穿92，現貨金在每盎司1700美元以下徘徊。油組與盟友（OPEC+）決定延減產規模至4月，刺激油價升至14個月高位。布蘭特期油昨升穿69美元，曾逼近每桶70美元，紐約期油升穿每桶66美元。高盛將布油次季價格預測上調5美元，至75美元，第三季布油價預測升至80美元。

OPEC+續減產 布油逼70美元

美國Citizens銀行的環球市場業務主管Tony Bedikian稱，隨着天氣回暖，且疫苗接種的進度加快，最新的非農報告，為前景奠定非常正面的基調。雖然就業市場仍有很多不足，但與一年前疫情剛爆發時相比已截然不同，經濟似乎有望強勁反彈。

由於餐廳用餐等限制放寬，上月大部分新增職位來自餐廳、酒吧、酒店、賭場及休憩設施等休旅及款待行業，相關的新增職位達到35.5萬個。不過與疫情爆發前相比，休旅及款待行業的職位仍少了350萬個。人力資源公司Adecco指出，天氣繼續變暖令服務行業迎來很大的機遇，預期未來2至3個月相關職位將爆發式增長。

美國人力資源服務公司ADP指出，隨着經濟逐步重啟，消費者的支出釋放，將推動職位增長，尤其是在疫情期間最受影響的行業。不過上月的教育、建築和礦業的職位均有所下降，而黑人的失業率由9.2%升至9.9%。

此外，把失業人口加上就業不足的工人及放棄尋找工作的人士計算出來的廣義失業率，在2月維持在11.1%不變。勞動力參與率穩定在61.4%，較去年同期下降1.9個百分點。美國上月的整體職位，仍比一年前疫情惡化前少950萬個。美國國會預算辦公室及許多經濟師預期，美國在疫情期間所流失的職位，要至2024年才能全部彌補。

美貿易逆差接近紀錄新高

將於下周議息的聯儲局，一直密切關注美國就業人數的整體增長、失業率走勢，以及各行業的職位恢復程度。聯儲局主席鮑威爾周四重申，將保持寬鬆貨幣政策，直到就業市場進一步改善。鮑威爾承認，經濟活動重啟可能導致通脹上升，但重申聯儲局對寬鬆貨幣政策保持耐性。美國經濟好轉之際，1月總進口額增1.2%至2602億美元，為2019年8月以來最多。美國1月貿易逆差亦由12月的670億美元，增至682億美元，逼近紀錄高位。

（綜合報道）

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