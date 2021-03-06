Q9料數碼資產擴至衍生品 冀引入投資

James Quinn表示，現時參與數碼資產多為環球客戶，亦見到有很多香港客戶感到興趣。隨着虛擬貨幣市場大升，Q9自今年初的客戶數目按年增長一倍。在需求更大下，他們設計數碼資產平台時，會切合高淨值、個人、資產經理及家族辦公室等的操作，提供24小時開戶及支援服務。其服務除了覆蓋主流的比特幣及以太幣等之外，將來會聚焦於多人參與的數碼資產。

客戶按年倍增 本地客興趣增

Q9已經提供場外交易，甚至賺取利息服務。根據Q9官網所述，該公司讓用戶存入最少1萬美元等值的主流虛擬貨幣及穩定幣資產，收取利息。他說，日後他們還有意推出槓桿產品和結構產品，甚至考慮參與STO（證券型代幣）買賣。在配合服務的發展，Q9已領有香港的放債人及信託或公司服務提供者牌照。

他還說：「香港在數碼資產市場上有很多創新的元素，歡迎將來監管的持續發展，令市場健康發展。」

平台設計切合高淨值人士

現時Q9隸屬於金融服務集團恒興業，James Quinn稱，恒興業在科技、市場推廣及合規方面向Q9提供支援，但是隨着將來業務進一步發展，他坦言有意引進更多投資者幫助未來業務發展計劃。