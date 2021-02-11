IMAX中國半年已扭虧 派息率將升至50%

全年蝕2674萬美元 末期息2美仙持平

集團昨開市前公布業績，績後股價最高見17.1元，並以接近全日高位16.8元收市，升13.98%，成交2707.4萬元。

IMAX中國去年全年收入按年下跌57.9%至5233.1萬美元，主要因IMAX技術網絡、銷售及維護收入下跌所致，毛利跌74.8%至1934.7萬美元，毛利率亦跌24.7個百分點至37%。集團指出，去年下半年共錄得9200萬美元票房，佔整體行業票房約3.6%，前年同期佔比約2.8%，日均票房亦已恢復至2019年同期的80%。截至去年12月底，IMAX中國的影院網絡已覆蓋內地約200多個城市的745家影院，亦有251套系統簽約待建。

日均票房恢復至疫前80%水平

集團又指今年以來內地票房已突破150億元人民幣，其中農曆新年假期票房更達至78億元人民幣，較2019年增加32%。