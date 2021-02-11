HKTVmall交易額連跌兩月

2月跌幅因農曆年假

集團指出，2月運營表現稍遜，主要受農曆新年長假期帶來的季節影響，以及上月日數較少所致。事實上，若以1至2月合併計算，今年累計的GMV為10.2億元，較去年1至2月累計的8.2億元，多24%。

港視2月平均每日訂單總商品交易額為1630萬元，按月跌10.4%，按年跌1.8%；平均每日訂單數量為3.35萬宗，按月下跌6.2%，按年則升2.8%。2月平均訂單值為486元，按月及按年分別下跌4.5%及4.7%。

去年2月瘋搶物資 今年回落

集團提到，今年2月的日子較去年2月及今年1月少，因上月只有28日，而今年1月及去年2月分別有31日及29日。值得注意的是，去年1月底香港爆新冠疫情，全港瘋搶口罩及消毒用品。港視當時亦特意解釋，消費者更傾向及頻密地在網上平台購物，尤其是日用品、抗病毒或保護性產品，預計未來部分客戶將由線下購物轉至線上。

港視股價昨日最低見12.66元，收市報12.8元，跌8.7%，成交金額1.63億元。