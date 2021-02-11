ASML：沒供應中芯高端機 屬2018年合約 技術不足製7納米以下晶片

明報記者 陳麗歡

ASML指出，中芯之所以要披露，是為了符合港交所（0388）的規則。ASML又指，中芯所披露的協議是於2018年所簽訂的，當時美國仍未有出口禁令。ASML再指，為中芯提供的是DUV光刻技術，並強調該份協議對集團並不是重要事項。

中芯日前炒起 昨曾急跌逾5%

中芯國際於香港時間周二被炒上，當時有傳獲供貨商提供設備，至周三晚中芯宣布上述協議。而ASML在美國預託證券（ADR）的股價，在周三及周四累跌9.35%，至昨晚早段回穩，升3%。

目前全球晶片廠商都無法利用DUV技術生產7納米製程以下的晶片，若中芯需生產7納米以下的晶片，需要用到EUV光刻技術。中芯昨日一度跌逾5%，收報26.85元，跌1.47％，成交額達24.95億元。

供貨中芯須美審批 進度緩慢

路透社昨日亦引述消息人透露，目前供應商若要向中芯供貨，需向美國申請許可，而儘管全球晶片需求殷切，美國政府審批有關Lam Research（科林研發）和Applied Materials（應用材料）等美國公司向中芯供貨的出口許可進度緩慢，涉及的零部件貨值達50億美元。消息人士更透露，僅部分出口許可獲批，當中包括少數昂貴的設備。如ASML周三為中芯提供DUV光刻技術，總金額為12億美元。

市場調查料中芯今年市佔微降

消息人士指，正常的出口許可申請應在一個月內獲批，有關中芯的許可證決定被擱置，基於美國官員就審批向企業追問，以判斷獲批的零件會否被用於生產10納米或以下的晶片，令審批時間被延長。

市場調查機構TrendForce發布全球晶片商的市佔率，預計中芯今年市佔率仍有4%，僅較去年微降1個百分點；台積電的市佔率則微升1個百分點至55％；其餘晶片商則保持不變。

TrendForce更指，中芯作為全球第五大的晶片供應商於拓展先進晶片進程上受到地緣政治因素限制，令中芯需縮減資本支出，並將供貨重點轉移到55納米 、40納米和0.18微米的晶片上。TrendForce預計中芯今年全年的資本支出按年跌25％。