政府報告着墨遜預期 新能源車相關股跌

吉利比亞迪跌逾1%

乘聯會秘書長崔東樹認為，從報告內容看，汽車行業進入平穩發展期，汽車消費是政策支持的重點，新能源車發展亦已進入市場化軌道，因此報告雖沒有專門提及，亦不代表不是好事。

昨日汽車股個別發展，傳統車企如長城（2333）逆市升5%；廣汽（2238）及華晨（1114）分別升0.8%及0.5%。不過，大力發展電動車的吉利（0175）和比亞迪（1211）跌逾1%。

重申「房住不炒」 內房股普遍挫

政府工作報告亦重申，堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，要穩地價、穩房價、穩預期。內房昨日普遍跌，融創（1918）跌2%，收報31.45元；中國恒大（3333）跌1.8%至15.24元；碧桂園（2007）跌1.1%至9.29元。

報告亦提出，今年要繼續為企業減負，透過改革降低企業生產經營成本，包括推進能源、交通、 電訊等基礎行業改革，降低收費水平。其中要求，中小企上網和專線平均資費再降10%。全面推廣高速公路差異化收費；取消港口建設費及將民航發展基金航空公司徵收標準降低20%。

明報記者

[2021兩會]