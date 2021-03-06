港匯急跌至近一年低 恒指暫守50天線

北水間歇流出 新股市場淡靜

昨晚美國10年期國債孳息約1.57厘，美匯指數上升0.32%至91.93點，續創去年11月以來新高。1個月港元拆息報0.12714厘，從周一的約兩個月新低輕微反彈。華僑銀行報告指出，本周港股下跌，北水間歇淨流出，新股市場較淡靜，均減弱港元需求，港匯隨着美元走強而跌穿7.76水平。該行認為，多隻中概股正計劃來港上市，加上季末將至，或拉升港元需求減輕沽壓，港元拆息可能繼續區間波動。

另外，美債息上升引發科技股急跌，聯儲局主席鮑威爾隔晚發言未提及遏止債息上升措施，債息再升穿1.5厘。恒指開市初段最多跌723點，失守兩萬九見28,513點，但北水入市買貨，恒指午後一度轉升161點，收市報29,098點，跌138點，守住50天線（28,875點），國指跌0.29%報11,292點，全日主板成交額2404億元。

北水昨20億淨流入 騰訊仍跌

科技股繼續受壓，科指跌2.1%，報8634點，自2月中高位累跌22%，陷入技術熊市。總結全周，科指跌3.58%，恒指和國指均累升0.4%。北水昨日淨流入23.68億元，其中有20.14億元淨流入騰訊（0700），該股昨跌1.59%。小米（1810）1月被列入美國制裁名單，標普道瓊昨日宣布在3月15日開市前將小米剔出該行指數，令股價昨日一度跌逾6%，收報24.45元，跌3.74%。