知乎傳赴美上市 集資78億

知乎於2019年獲百度和快手（1024）以4.3億美元（約33億港元）聯合入股，騰訊（0700）、華興資本（1911）及高盛亦是投資者。知乎成立於2011年，其網頁顯示，截至2020年已有超過4000萬名「答主」在知乎創作，問題總數逾4400萬，回答總數逾2.4億。

Novotech擬港上市 目標估值逾312億

另外，IFR引述知情人士稱，獲私募基金TPG投資的臨牀研究機構（CRO）Novotech計劃在港上市，集資約15億美元（約117億港元）。知情人士透露，公司正與高盛和瑞銀商討籌劃發行事宜，目標估值超過40億美元（約312億港元）。根據Novotech官網，公司成立於1996年，提供第一至四期全面臨牀服務，包括可行性的評估、數據管理、醫療監管等範疇。

在紐交所掛牌的中概股汽車之家（2518）昨第二日招股，綜合多家券商數據，共借出28.56億元孖展，以公開發售集資7.63億元計，暫超購2.74倍，其中富途借出13.14億元；輝立借出3.1億元；華盛借出3億元，耀才借出2.3億元。該股招股定價上限每股251.8元，每手100股，入場費25,433.74元。

明報記者

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