長實：法庭頒令 何文田站項目暫禁轉讓

長實接受查詢時稱，鑑於正進行法律程序，公司不便作出評論。長實代表律師昨日庭上表示，知悉鷹君（0041）與潘蘇通已正式完成交易，惟仍對交易申請禁制令。另有報道指長實一方昨日表示，在研究供詞後會考慮提出索償或要求接替何文田站項目發展權。

潘蘇通一方指出，何文田站項目發展權及責任已更替予鷹君，港鐵已與鷹君簽訂合約，潘蘇通對該地塊已無權責，認為法庭不應批准禁制令申請。法庭未有就禁制令判決，並將案件押後至下周五審訊。

潘蘇通一方：項目轉予鷹君 已無權責

今次事件源於鷹君於上月初公布，擬接手原來由潘蘇通持有的何文田站項目，但一周後長實入稟法院，聲稱在去年9月與高銀簽訂多份重組協議，當中包括由潘蘇通授予何文田站項目優先購買權，指潘出售地皮予鷹君涉及違約，並要求索取交易資料。至港鐵在本周二（2日）公布，已與鷹君簽訂更替合約，將與鷹君合作完成項目；不過，鷹君至今暫未有進一步披露。

不過，有消息指長實與高銀的重組協議，是基於以高銀金融國際中心作抵押提取88億元貸款，其後高銀中心被接管，因此高銀無提取貸款，並已向長實等相關人士支付約1.5億元費用。至於長實指控潘蘇通未有履行責任擬向鷹君出售何文田站項目通知長實，據指潘蘇通一方曾向長實查詢有關購買該項目意向，港鐵亦有參與討論。最終長實未有答允，最後才將項目轉手予鷹君。