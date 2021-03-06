製造大量「人頭戶口」 操縱股價引誘入市

專攻市值小交投疏股份

股價被推動大幅攀升同時，騙徒於社交平台散播利好消息，引誘散戶買入，其間股價將會上升或相對平穩。去到最終階段，騙徒便會一次過拋售股份離場，導致股價大跌。

證監會法規執行部執行董事魏建新昨日記者會上指出，去年8月至今年2月，證監會共計收到300宗涉及社交媒體股市騙局的投訴。

證監會行政總裁歐達禮表示，「微信女」騙局有相似特徵，多涉及股價低、成交少的上市公司，包括部分掛牌後欠吸引力的新股，因為以較少現金便可操縱股價。他指「微信女」騙局現時佔證監會調查中的市場操縱案達一半，繼續是今年打擊重點，並會加強投資者教育，但更重要是投資者自身須謹慎。

毒品調查科總警司林敏嫻指出，「微信女」騙局中涉及嫌犯親友將個人戶口借出，形成大量「人頭戶口」。她提醒，市民不應將自己的證券戶口或銀行戶口借予他人，包括親戚，否則若他人使用戶口處理來歷不明的資金，借出者同樣有機會涉及洗黑錢罪行。證監會法規執行部總監湯漢輝昨表示，有部分自願將自己戶口借出的人士是希望「搵快錢」，亦有家庭主婦，每個案例情况各不相同。