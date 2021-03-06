微信女騙局12人落網 凍8.6億資產 多人有親屬關係 歐達禮籲受害者報案

明報記者 馬迪帆

毒品調查科（財富調查）署理高級警司鄒祥有指出，前日行動共聯合出動逾160名警方及證監會執法人員，搜查全港27個地點，涉及山頂、中區、灣仔區豪宅，以及港島區數間證券行。警方指12名被捕人士包括7男5女，年齡23歲至65歲，各人關係包括夫婦、母子、兄弟及同一證券行前同事，報稱職業包括證券行職員、裝修工人、生意人及退休人士等。鄒表示，相信本次被捕人士包括懷疑犯罪主腦、團伙骨幹、協助造市人士及幫助轉移犯罪得益的人士，又稱不排除稍後再有拘捕行動。

警方：被捕人士包括懷疑犯罪主腦

證監會法規執行部執行董事魏建新表示，調查仍在進行，未能透露涉案股份名稱及數量。他指證監會於去年中起調查「微信女」案件，發現該犯罪團伙自2018年起開始活動，近年愈發活躍。該團伙懷疑採用「唱高散貨」手法，於社交媒體自稱投資大師，或假扮知名股評人，提供虛假投資意見，引誘散戶買賣特定股份。魏續稱，該團伙同時涉嫌與活躍於內地微信平台上的騙徒合作，宣傳買股；同時利用大量中港兩地的「人頭戶口」，跨境轉移資金。

歐達禮：未確定會否將涉案股份停牌

歐達禮指出，極難確認騙案中受騙人數，或有受害人感到尷尬，不願報案或講出經歷。他透露，本案中有受害人損失高達600萬元，相信可說明騙案所涉及資金規模。他續稱，所幸已凍結及檢獲大量資金，相信有可能用於賠償受害人，但仍要視司法程序再作最終決定。歐亦表示，暫無法確定會否將涉及騙案的股份停牌，證監會將會盡快完成調查。

所謂「微信女」股市騙案，最早因騙徒假扮成微信上年輕女人，推介股份而得名。去年類似騙局湧入facebook、Telegram等本地社交媒體，騙徒以「股票導師」等身分推介股份。曾於類似群組中獲「推介」的細價股，包括濠江機電（1408）、Rimbaco（1953）等。此外早前有部分離奇炒高後暴跌股份如捷心隆（2115），亦被市場懷疑是「微信女股」（見表）。