大力投資基建配套 首都西部房地產升溫

【明報專訊】根據截至2025年的計劃，西部將成為河內的知識和高科技中心。隨着擴大交通路線和增加連通性的政策，河內西部愈來愈吸引投資者，而一系列大型項目的出現，西部地區的房地產市場日益升溫。河內已經提交了一項提案，投資超過越南盾65億越南盾（約27億美元），用於連接Van Cao Street和Hoa Lac High-Tech Park的5號線地鐵項目。在提案中，河內當局建議分階段實施該項目，並將車站數量從17個增加到21個，而該項目預期於2026年投入運營。
就發展速度而言，西部地區目前是河內最具潛能的地區。過去的十年中，該地區一直致力於在基礎設施上進行大量投資，逐步改變並確認其河內新中心地位。同時，經過上兩年的建設，F1賽道和一系列其他功能性項目都逐步成形，這項總面積88公頃的項目坐落在My Dinh聯合體育場以及其他主要公共道路上，這為河內西部房地產的添加了增長動力。許多投資者正在尋找具有高知名度的且具有良好視野可以觀賞到F1方程式比賽的公寓的投資機會。
新盤871呎單位 205萬元起
河內今年新交樓、36層高的King Palace，位於河內經濟增長最活躍的地區。該物業混合貿易、公共服務、辦公室及住宅，投資者是Hoa Anh Dao房地產股份公司。該物業由兩座塔樓組成，其中A座有410套豪華公寓可供出售（從5層到36層）；B座是一家國際酒店和高檔服務式公寓。單位價錢由205萬港元起，單位面積約為871呎。