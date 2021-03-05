疫情衝擊微 河內樓市新供應緊張 分析：疫後經濟復蘇 升值潛力勝胡志明市

Nguyen Duc Them表示，由2018年底到現在，在這段時間越南物業市場的供應量都顯示出減少的迹象，原因是政府審批緊縮政策、發展商礙於新冠疫情擔心銷量及經濟環境而減慢推盤等。現時疫苗面世後，市場供應將再次增加。

疫苗紓緩疫情 發展商料恢復推盤

Nguyen Duc Them指胡志明市的投資者對河內房地產感興趣，以中央區為例，胡志明市的房地產價格高於河內。即使是同樣的標準，河內房地產價格也便宜得多，他相信河內樓價升值潛力會較胡志明市高。事實上，河內和胡志明市這兩個主要市場的供應都有限。

另外，自從中美貿易戰後，再加上疫情令全球供應鏈截斷，一些於中國設廠的外資企業為分散風險，或降低關稅成本，將生產線遷到投資環境及配套相若的越南。越南與多個亞洲及歐洲國家達成貿易協議，多國的供應鏈亦轉移到越南，令越南逐漸變成國際化，人口及勞動力增加帶動極大的房屋以及辦公室需求。

事實上，越南國內生產總值（GDP）近年急速增長，雖然疫情對世界各國經濟帶來極大衝擊，但國際貨幣基金組織（IMF）看好防疫表現較佳的越南。報道指出，越南國內生產總值將有望超越新加坡，成為東盟（ASEAN）第四大經濟體，僅次於印尼、泰國和菲律賓。Asia Bankers Club創辦人兼首席執行官賴遠方表示，越南坐享中美貿易戰的漁翁之利，加上疫情後經濟率先反彈，預計未來經濟發展會是東南亞國家中最突出之一。他以海防市為例，其地利優勢吸引愈來愈多外資設廠，創造就業職位，令中產人口上升，海外僱員亦刺激當地優質住宅的需求。

日趨國際化 人口增長帶動房屋需求

賴又預計，2021年將是越南房地產市場的復蘇期，但復蘇速度將取決於許多因素。儘管在2020和2019年新屋動工項目數量少於往年，但供應短缺暫時沒有影響河內市場。越南經濟復蘇令國民就業、收入和生活質量改善，有助提升住屋需求，買家至2020年對河內待售聯排別墅的興趣仍將增長12%，私人住宅僅略微下降1%；出售聯排別墅的數量也增加了7%，私人住宅則增加了4%，買賣市場幾乎不受新冠病毒的影響。

城市快速增長 住宅建設大增

2009至2019年，河內的私人住宅和聯排別墅的建築面積增加了92%，平均為52%，急劇增加反映了首都的城市化仍處於快速增長時期。用於城市發展的土地資金仍然充裕，因此近年河內的私人住宅和聯排別墅的價格一直保持相對穩定，呈小幅上升趨勢。根據Batdongsan.com.vn數據顯示，去年河內私人住宅的平均價僅增長5%至10%，由於價格吸引，預計河內的聯排別墅將續保持需求，而且價格上漲的空間要比胡志明巿強，Batdongsan.com.vn預計今年河內樓價升5%。

明報記者 龍彩霞

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