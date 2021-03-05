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經濟
2021年3月5日星期五
技術取勝
投資策略
維港滙實呎2.46萬 開放式642萬起 返年半前同區南昌站匯璽III平均呎價
話你知：3年前173億投得 每呎樓面地價1.75萬
尚悅‧天城推兩年先住後付計劃
BORRETT新高成交 買家為內地首置客
將軍澳首季料逾千宗成交破紀錄
共居企業Weave Living 2.95億購醫院道全幢
科指再挫逾半成 11天瀕技術熊市 續受美債息牽連 拖累恒指跌643點
憂削補貼 新能源股急挫
百度港上市過關 料最快下周招股
九置去年轉蝕79億 指市道難言見底 海港城商場收入跌28% 全年派息削近三成
奢侈品牌棄港北上 吳天海：大勢所趨
創興銀行貸款增20%贏同業
越房全年每基金單位分派減18%
泓富去年盈轉虧 每單位分派微跌
攜程收入跌幅收窄 末季轉賺10億
寶尊電商上季利潤飈七成
長實未撤控 潘蘇通案今開庭 指控何文田地項目轉售違約
港去年第4季貨物吞吐下跌9.5%
IGG去年多賺64％ 末期息派53.4仙
肖遠企升任銀保監副主席
跨境支付公司Airwallex 完成UniCard收購
證監准管理虛擬資產 火幣逆市升4%
預先批核還息不還本 金管局再延長計劃6月
比亞迪首2月賣車大增1.06倍
Google將淘汰第三方Cookies 私隱保障抬頭 不再追蹤用戶個人數據
OPEC+產油審慎 油價漲2.5％
Deliveroo擬英上市 目標估值逾760億
劉思明：寧炒疫後復蘇股 勝博新經濟股反彈
葉創成：受惠派消費券 領展4厘息抵揸
技術取勝：信義光能50天線料有支持
盧駿匡：入市博反彈 選成交增加個股
數碼通推Staycation優惠吸5G客
香港女性平均希望「提早」62歲退休
劉思明：經濟活動恢復 中外運轉強可吼
周顯：Tesla擁比特幣 用處遠較平民多
譚新強：美國能否延續全球Monroe Doctrine？
湯文亮：全方位搵地 放眼郊野公園
疫情衝擊微 河內樓市新供應緊張 分析：疫後經濟復蘇 升值潛力勝胡志明市
大力投資基建配套 首都西部房地產升溫
盧楚仁：息差拉闊 日瑞歐元受壓
技術取勝：信義光能50天線料有支持
【明報專訊】寶龍地產6.7元料有承接（圖）
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