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葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：受惠派消費券 領展4厘息抵揸

【明報專訊】作為投資版記者，筆者一向認為專訪有分量專家分析後市，可為讀者帶來最大價值，而自己投資港股逾20年以來，也總有些成功及失敗的真實個案可以分享，或者對讀者也有裨益，遂有這個名為「創富倉」的新欄目，原因是筆者經過親身經歷，深信長線持有優質股票，是改善生活其中一個最好方法，文中推介的股票均屬親身持有。

上市時估值偏低 掛牌後曾升10倍

領展（0823）於2005年11月25日上市時名為「領匯」，招股價10.3元，港人可「九五折」每股9.78元認購；上市時的資產主要是向房委會收購公屋居屋商場及停車場，背景是港府停售居屋，房委會入不敷支需要賣產。

筆者當時曾分析，領匯向房委會收購180項物業，涉及零售面積約1000萬方呎及7.9萬個泊車位，估值僅341.8億元，實屬偏低，明顯是錯價（Mispricing），而且由公營機構房委會轉手至上市公司領展營運後效率可望大幅改善，於是安排全家總動員白表認購，並且大部分持有至今。

在2006至2019年截至3月底止財年期間，領展主要藉着資產提升計劃（Asset Enhancement Initiatives，AEI）優化本港公屋居屋商場，帶動每股盈利及派息平均每年增長近一成，期內股價則勁升近10倍，2019年7月最高報99.8元。過去逾一年半，領展本港業務受社會運動及疫情衝擊，每股派息增長率銳減，股價回落，昨日收報70.55元。

街市熟食檔租金收益逆市升

截至去年9月底止半年，領展以銷售必需品為主的本港物業組合在疫情中展現相對較高的抗跌力，商舖租金收益按年下跌6.3%至26億元，街市及熟食檔位租金收益則逆市上升7.3%至4.84億元。外界普遍預期今年本港零售銷售額回升，而且上周財政預算案宣布向每名合資格港人分期發放5000元消費券，料涉及360億元，720萬人受惠，可望支持本地基層消費，筆者屆時到街市買餸亦會爽手一些，領展亦可受惠。

筆者並不預期領展短期每股派息可回復至雙位數增長，惟其預期股息率現時達4厘，即使未來幾年派息維持不變，也可以接受，會繼續持有，並且滿心期待一年兩次收到寄來家中的股息支票。

[葉創成 創富倉]

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