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Deliveroo擬英上市 目標估值逾760億

【明報專訊】在英國財相辛偉誠表態支持對上市規則大規模改革後，總部位於倫敦的外賣平台戶戶送（Deliveroo）昨日宣布，將選擇在倫敦首次公開募股（IPO）。《金融時報》引述知情人士稱，戶戶送的IPO目標，是爭取超過70億鎊（約760億港元）的估值，有望成為倫敦今年規模最大的IPO之一。英國政府的改革建議，包括允許科技企業流行的雙重股權結構，讓科技企業創辦人在上市後保留額外的投票權。

1月融資時估值546億

《金融時報》表示，如果戶戶送以其目標價格區間的上限上市，其市值將超過70億鎊，超越軟件公司Sage等少數躋身英國富時100指數的科技企業。在1月的對上一輪融資，戶戶送的估值約為70億美元（約546億港元），較2019年亞馬遜領投的一輪融資的估值，增加1倍。由於疫情刺激了外賣配送服務的需求，美國的外賣配送平台DoorDash去年底在紐約上市時，市值達到600億美元。戶戶送在歐洲市場規模最接近的競爭對手是Just Eat Takeaway.com，其市值為101億鎊（約1095億港元）。不少歐洲科技初創都寧可赴紐約上市，認為在紐約其議價力會比在倫敦上市高。

戶戶送於2013年在倫敦成立，英國是其最大市場。接近戶戶送的消息人士稱，近期市况波動，可能會拖低其IPO定價。戶戶送的發言人拒絕評論其預期估值。

（綜合報道）

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