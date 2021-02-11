OPEC+產油審慎 油價漲2.5％

沙特考慮維持自願額外減產

備受關注的美國10年期國債孳息率，昨午夜前輕微回落至1.46厘。市場密切關注聯儲局主席鮑威爾凌晨1時的講話，會否對近期美國國債孳息率的動盪表態，並關注他在聯儲局3月中舉行的政策會議前，對經濟的評估是否有任何改變。道指及標普500指數午夜前回吐了早段大部分升幅，納指早段最多跌逾1%，抹去今年迄今的升幅。

由於科技股近期持續受壓，「科技女股神」Cathie Wood旗下方舟投資公司（ARK Invest）規模最大的基金ARK Innovation ETF（ARKK）昨早段跌逾5%，迄今已較歷史高位回落20%，落入技術熊市。此外，追蹤納斯達克指數的ETF——PowerShares QQQ Trust已跌穿50天移動平均線。

美債息高企 美元兌日圓升穿107

由於美國國債孳息率高企，刺激美元兌日圓昨升穿107，為去年7月以來高位。分析認為，相對於美國，日本經濟前景較弱，若美國國債孳息率繼續穩定上漲，美元兌日圓可能繼續上升。但更多迹象顯示全球經濟逐步恢復，美元兌主要商品出口國的貨幣可能下跌。受惡劣天氣影響，美國上周首次申領失業救濟人數按周增加9000，總數為74.5萬，不過低於分析師預期的75萬。

（綜合報道）

[國際金融]