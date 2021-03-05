Google將淘汰第三方Cookies 私隱保障抬頭 不再追蹤用戶個人數據

隨着社會愈來愈關注互聯網的私隱保障，科網巨企的網上數據收集行為正面臨愈來愈多的監管審查。歐盟委員會和英國競爭與市場管理局（UK Competition and Markets Authority）也在審視Google的數碼廣告營銷行為。去年Google決定在Chrome瀏覽器逐步淘汰第三方Cookies，令廣告商無法再追蹤個別用戶的網上瀏覽習慣，監察用戶易受哪些網上廣告吸引而購買產品或服務。Google產品管理及廣告私隱總監David Temkin稱，一旦淘汰了第三方Cookies，任何個人化標識工具也不會用於Google自家產品，日後只會採用「保障私隱的技術」，以匿名或數據聚合的方式處理用戶數據。

日後只追蹤特定群組

今年1月，Google已表示對取代Cookies的計劃進展「非常有信心」。新的FLoC介面，將把瀏覽行為近似的用戶分組，未來只會有用戶群組的ID，而非單一用戶的ID被追蹤。這些群組綜合數據，會分享給廣告客戶。Google準備下季開始，為廣告客戶在Google Ads廣告產品，引入FLoC的測試。廣告商可向興趣近似的群眾，而不是個人投放廣告。

萬事達卡：廣告效率將打折扣

部分廣告商抱怨，Google的新限制，會使其更難知悉哪些廣告可促成購買，從而增加收入。萬事達卡（Mastercard）市場營銷及傳訊總監Raja Rajamannar表示，當廣告能精準地針對個人時，廣告效率就會很高；當廣告是針對個別群組，廣告的效率肯定會較針對個人的廣告低，但暫時未知效率打了多少折扣。

部分分析憂慮，Google的群組追蹤可能製造新的問題，例如可能賦予個別群組一些歧視標籤。廣告服務器公司Flashtalking批評，Google是要試圖單方面定義互聯網的私隱標準，這是不恰當的。

多個瀏覽器先後停支援Cookies

部分廣告業界人士質疑，Google此舉可能違反競爭行為，可能助Google加強對廣告行業的控制。游說組織「爭取網絡開放的營銷者」（Marketers for an Open Web）質疑，Google仍能在用戶登入其產品，使用Gmail、YouTube等軟件時，追蹤用戶的網上行為。廣告業界人士表示，Google的新措施，意味那些擁有大量第一方數據的公司（例如通過購物軟件或會員卡計劃收集自家客戶數據的公司），將更有能力展開精準的數碼廣告推廣。目前多個瀏覽器也在逐步停止對Cookies的支援，Firefox及蘋果的Safari已預設禁用Cookies。蘋果iOS系統亦將引入新的私隱政策，軟件在尋求用戶許可後才可追蹤用戶數據，引起facebook及一些廣告商的不滿。

（綜合報道）

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