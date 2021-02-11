IGG去年多賺64％ 末期息派53.4仙

經典遊戲《王國紀元》收入按年升12%

若單計下半年收入達3.92億美元，較上半年升25％，主要受IGG的經典遊戲《王國紀元》收入所帶動，全年收入則按年升5％至7.04億美元，當中《王國紀元》的收入按年升12％至6.03億美元，收入佔比達85.7％；《城堡爭霸》收入按年跌39.4％至4594.6萬美元；其他遊戲按年僅升3.2％至5448.6萬美元。

IGG核心遊戲《王國紀元》全球用戶達3.7億人，月活躍用戶（MAU）達1370萬人，月流水突破6600萬美元，創歷史新高。IGG下半年推出6款新遊戲，當中女性向遊戲《奇幻書境物語》今年1月的月流水近300萬美元。截至今年上月底的遊戲註冊用戶逾600萬人，月活躍用戶近180萬人。

集團表示，去年全球玩家群體迅速增長，令集團遊戲月活躍用戶數增加1.6倍至3900萬人。IGG績前收報12.72元，全日跌3.49％，成交額達1.39億元。