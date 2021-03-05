港去年第4季貨物吞吐下跌9.5%

出口貨物按年跌19.7%

去年第四季抵港港口貨物中，進口貨物按年跌20.6%，為2300萬公噸；抵港轉運貨物按年升3.2%，達1730萬公噸；出口貨物按年跌19.7%至510萬公噸；離港轉運貨物則按年升1.5%，達1590萬公噸。全年計進口貨物按年跌1.1%，為10520萬公噸；抵港轉運貨物按年升0.3%，達6470萬公噸；離港港口貨物中，出口及離港轉運貨物分別按年跌38%及2.2%，為1900萬公噸及6040萬公噸。

在處理標準櫃數目方面，去年第四季香港港口處理了466萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年升1.6%。全年香港的港口處理了1797萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年跌1.8%。

去年第四季，抵港遠洋輪船船次按年跌36.2%，為4237船次，其總容量亦下跌39.6%為6280萬淨噸。