港去年第4季貨物吞吐下跌9.5%

【明報專訊】政府統計處公布去年第四季船隻、港口貨物及貨櫃的統計數字。期內港口貨物吞吐量按年下跌9.5%，為6130萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較同期分別下跌11.9%及4.6%，為4030萬公噸及2100萬公噸。若以全年計，港口貨物吞吐量按年跌5.3%，為24,930萬公噸。當中全年的抵港貨物及離港貨物分別按年下跌0.6%及14.1%，為16,990萬公噸及7940萬公噸。
出口貨物按年跌19.7%
去年第四季抵港港口貨物中，進口貨物按年跌20.6%，為2300萬公噸；抵港轉運貨物按年升3.2%，達1730萬公噸；出口貨物按年跌19.7%至510萬公噸；離港轉運貨物則按年升1.5%，達1590萬公噸。全年計進口貨物按年跌1.1%，為10520萬公噸；抵港轉運貨物按年升0.3%，達6470萬公噸；離港港口貨物中，出口及離港轉運貨物分別按年跌38%及2.2%，為1900萬公噸及6040萬公噸。
在處理標準櫃數目方面，去年第四季香港港口處理了466萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年升1.6%。全年香港的港口處理了1797萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年跌1.8%。
去年第四季，抵港遠洋輪船船次按年跌36.2%，為4237船次，其總容量亦下跌39.6%為6280萬淨噸。
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