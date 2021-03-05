長實未撤控 潘蘇通案今開庭 指控何文田地項目轉售違約

明報記者 方楚茵

去年9月長實罕有當上「白武士」助高銀金融渡過難關，協助公司融資88億元，以解決九龍灣高銀金融國際中心的相關債務。但直至上月卻突告「反面」，長實入稟狀告潘蘇通並提出索償，指上述融資協議涉及多項重組協議，當中包括由潘蘇通向長實授予何文田站項目「優先接受或拒絕權契據」。若有潛在買家出價收購何文田站項目部分或全部權益，潘都需通知長實，而長實有權否決交易，並以相同作價買入有關權益；惟鷹君公布交易後，長實稱曾兩度去信潘蘇通索取交易資料，都未獲回應。

長實：曾兩度去信索資料未獲回應

惟有消息稱，在簽訂相關協議後，高銀原意由公司出售九龍灣高銀金融國際中心，並以出售所得向債權人還款，惟最終法庭判決高銀金融國際中心由接管人出售，故高銀並毋須提取該筆88億元貸款。惟高銀仍需向長實等相關人士支付約1.5億元費用，並基於協議授予長實何文田站上蓋項目一期的優先購買權，據了解，潘氏一方亦有向長實查詢有關購買該項目意向，其間港鐵亦有參與討論。然而，消息稱由於長實開出條款甚「辣」，所以雙方未有洽商成功。延至最後階段，項目獲得鷹君提出較佳的條件，故最終「花落」鷹君。至於長實在入稟狀中提到，曾發信索取交易資料，惟仍無獲得通知。但消息卻表示，潘氏一方其實曾知會長實與鷹君正在接觸。

分析：難阻港鐵與鷹君合作

由於港鐵已公布與鷹君就何文田站上蓋項目一期發展事宜達成協議，並簽訂更替合約，消息人士估計，相信即使長實申請禁令，亦難阻交易完成。而據此前長實入稟狀，亦僅顯示向潘蘇通及其全資擁有的私人公司高鉎投資索償，並無就項目出售採取行動。